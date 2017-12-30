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مجلس الأعمال المصرى ينظم جولات أوروبية للترويج للاستثمار فى مصر

السبت، 30 ديسمبر 2017 03:00 ص
مجلس الأعمال المصرى ينظم جولات أوروبية للترويج للاستثمار فى مصر معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى


كتب عبد الحليم سالم
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أكد المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، اعتزام المجلس تنظيم عدة جولات أوروبية خلال عام 2018، للترويج للاستثمار فى مصر والسعى إلى اجتذاب مستثمرين جدد.

 

وأضاف رسلان لـ"اليوم السابع"، إن المجلس يركز على آلية الاستفادة المشتركة والعمل الجماعى، بحيث يكون المستثمر الأجنبى مطمئنًا إلى وجود شريك مصرى معه فى السوق، لافتاً أن المشروعات القومية الكبرى من أهم عوامل جذب الاستثمار.


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معتز رسلان

المصرى الكندى

جولات اوروبية



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