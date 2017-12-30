مباحث الجمالية تضبط عطارا قبل ترويجه 40 ألف عبوة منشطات جنسية مجهولة

مباحث الجمالية تضبط عطارا قبل ترويجه 40 ألف عبوة منشطات جنسية مجهولةالسبت، 30 ديسمبر 2017 02:40 م
المتهم والمضبوطات
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، من القبض على "أحمد ح أ" 41 سنة، صاحب محل للعطارة، لحيازته كمية كبيرة من المنشطات الجنسية مجهولة المصدر بالمحل ملكه بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .
وعلى الفور تم استهداف المحل وضبطه وعثر بداخل المحل على 24000 عبوة عسل الملكى، 1100 عبوة 90 دقيقة، 5 عبوات مان أند ، 6300 عبوة فياجرا دول ، 3200 عبوة سوبر سكس ، 2300 عبوة كريم البراءة ، 1500 عبوة الخرتيت ، 2300 عبوة كريم النمر، بإجمالي 40705 عبوة منشطات جنسية جميعها بدون مستندات تفيد مصدرها.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها ولتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة التى تولت التحقيق.
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