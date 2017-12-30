ماذا قدم وزير الصحة لغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية × 9 معلومات





كتب وليد عبد السلام

أصدرت وزارة الصحة منشورا تنفيذيا رقم 14 لسنة 2017 يتضمن سياسات وآليات تنفيذ القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وتضمن المنشور 9 مواد.

"اليوم السابع" يستعرض تحليل معلوماتى عما قدمه وزير الصحة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق.

1- إصدار قرار وزارى رقم رقم 115 لسنة 2017 بسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.

2- إلزام جميع الشركات المصنعة محلياً وشركات التصنيع لدى الغير بسحب الأدوية منتهية الصلاحية.

3- ويستثنى من جمع الأدوية منتهية الصلاحية الأدوية المستوردة وألبان الأطفال.

4- تطبيق وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة منظومة غسيل السوق من المرتجعات فى 12 شهر وتنتهى المدة فى مارس 2018 .

5- الفاتورة هى المستند الرسمى لقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية.

6- فى حالة عدم وجود الفاتورة يقبل 2% من إجمالى مسحوبات الصيدلية فقط.

7- يلتزم الصيدلى بتسليم مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية فى عبواتها الأصلية مختومة بخاتم الصيدلية.

8- تلتزم الشركات بتعويض العميل خلال فترة لا تزيد عن 90 يومًا عن طريق إصدار إشعار خصم، على أنه يتعين حال ثبوت تقليد أو غش الأدوية المرتجعة إخطار التفتيش الصيدلى بالواقعة واسم الصيدلية المخالفة.

9- تلتزم الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بتلقى أية شكاوى تتعلق بمخالفة تنفيذ أحكام قرار جمع المرتجعات.