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ماذا فعلت وزارة المالية فى أزمة مشروع الدواجن التكاملى بالعزب؟

السبت، 30 ديسمبر 2017 12:01 ص
ماذا فعلت وزارة المالية فى أزمة مشروع الدواجن التكاملى بالعزب؟ دواجن


الفيوم – رباب الجالى
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يشهد مشروع الدواجن التكاملى المقام على مساحة 75 فدانًا بمنطقة العزب بمحافظة الفيوم، خسائر فادحة وفقًا لتقارير إنتاج المصنع وأرباحه المقدمة للدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، وهو المشروع الذى يتبع وزارة المالية مباشرة، وهو ما يطرح تساؤلاً عما فعلت الوزارة فى هذه الأزمة لتوقف هذه الخسائر المتلاحقة التى قد تتسبب فى توقف المشروع؟

 

وقال الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، إن مشروع الدواجن التكاملى بالمحافظة المقام على 75 فدانًا يتبع وزارة المالية مباشرة، وأن المشروع وبعدما كان يحقق أرباحًا كبيرة جدًا فى السنوات الأولى أصبح منذ عدة أعوام يحقق خسائر فادحة، والمحافظة لكى تنقذ هذا المشروع أبدت استعدادها لتطويره إلا أنه تبين أن اللوائح حالت دون ذلك.

 

ولفت المحافظ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه وفقًا للتقارير الأخيرة تبين أن عدم تشغيله بكامل طاقته وتحقيقه خسائر خلال السنوات الماضية، وأكد المحافظ أن المشروع تم إنشاؤه فى التسعينيات وكان منحة وبعد انتهاء المنحة كانت إيراداته كبيرة جدًا، وأصبح تابع لوزارة المالية وكانت أرباحه السنوية 15 مليون جنيه تورد لوزارة المالى.

 

وأشار المحافظ، أن المشروع يضم 5 محطات لتربية الدواجن تضم كل محطة 6 عنابر بطاقة إنتاجية 8 آلاف طائر، كما أنه يضم مصنع علف بطاقة 15 طنًا فى الساعة، وأن معدات النقل والسيارات به متهالكة وأحدثها منذ عام 1991.

 

وأضاف المحافظ، أن هناك تراجعًا كبيرًا فى إنتاج المشروع، فبينما كان إنتاج البيض فى عام 96/97 ما يقترب من 15 مليون بيضة وصل فى عام 2016/2017 إلى 7.7 مليون بيضة، وإنتاج الدجاج تراجع من 915 ألف دجاجة إلى 148 ألفًا، وتراجع إنتاج الكتاكيت من 7.7 مليون إلى 2.7 مليون كتكوت سنويًا، واللحوم من 800 طن إلى 198 طن فقط.

 

ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه تم مخاطبة وزارة المالية كثيرًا لتوفير الإعتمادات اللازمة لتطوير المشروع وإعادة تشغيله، حيث يحتاج إلى 5 ملايين جنيه، إلا أنه لم توفر الوزارة اعتماد سوى مليون جنيه فقط.


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