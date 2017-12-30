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قوات الاحتلال تعتقل شابا فلسطينيا من مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل

السبت، 30 ديسمبر 2017 06:15 م
قوات الاحتلال تعتقل شابا فلسطينيا من مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل قوات الاحتلال - أرشيفية


وكالات الأنباء
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، مواطنا فلسطينيا من مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفادت مصادر محلية فى الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد خالد محمد أبو ربيع فى العشرينات من عمره، على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.


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