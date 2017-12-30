قوات الاحتلال تعتقل شابا فلسطينيا من مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل

قوات الاحتلال تعتقل شابا فلسطينيا من مخيم الفوار جنوب مدينة الخليلالسبت، 30 ديسمبر 2017 06:15 م
قوات الاحتلال - أرشيفية
وكالات الأنباء
إضافة تعليق
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، مواطنا فلسطينيا من مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأفادت مصادر محلية فى الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد خالد محمد أبو ربيع فى العشرينات من عمره، على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.
إضافة تعليق
محمد صلاح يواصل الإبداع فى البريميرليج.. نجم مصر يحول تأخر ليفربول لفوز مثير على ليستر سيتى.. "بيكاسو" يصل لـ 17 هدفا ويقترب من هارى كين.. الفرعون يقتحم نادى الـ 100.. ويحقق أرقاما قياسية بالجملة
3 أسباب تكشف تمسك جواتيمالا بنقل سفارتها إلى القدس.. قضايا الفساد والرغبة بالحماية الأمريكية فى المقدمة.. الاعتراف المبكر بالاحتلال يفضح "جذور التطبيع".. وصفقات سلاح السبعينيات دليل على قوة العلاقات مع تل أبيب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة