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قوات الإنقاذ النهرى تبحث عن أحد الأشخاص سقط بترعة المريوطية فى الجيزة

السبت، 30 ديسمبر 2017 11:19 م
قوات الإنقاذ النهرى تبحث عن أحد الأشخاص سقط بترعة المريوطية فى الجيزة ترعة المريوطية - أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
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سقط أحد الأشخاص بترعة المريوطية مساء اليوم السبت، وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى للبحث عنه وانتشال جثته.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص بترعة المريوطية بالجيزة، فتم إخطار رجال الإنقاذ النهرى الذين انتقلوا إلى محل الواقعة، وجار تكثيف الجهود للبحث عنه وانتشاله.

 


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