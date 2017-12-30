فيديو وصور .. مؤتمر حاشد لحملة علشان تبنيها بالكويت

فيديو وصور .. مؤتمر حاشد لحملة علشان تبنيها بالكويتالسبت، 30 ديسمبر 2017 11:58 م
غادة عجمى عضو مجلس النواب
كتب أمين صالح
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نظمت النائبة غادة عجمى عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، مؤتمرًا حاشدًا بالكويت مساء السبت، وذلك فى إطار فعاليات حملك علشان تبنيها الداعمة لترشح الرئيس السيسى لولاية ثانية.
المؤتمر حضره عدد كبير من الجالية المصرية بالكويت، بالإضافة إلى الفريق محمود الدوسرى وكيل وزارة الداخلية بدولة الكويت.
وقالت عجمى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه كان هناك إقبال كبير من المصريين المقيمين بالكويت على الانضمام للحملة، مؤكدة أن الرئيس السيسى يحظى بشعبية كبيرة بين أفراد الجالية المصرية بالكويت.
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