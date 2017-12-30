فيديو.. مقدمة نارية لمذيع فلسطينى عن مصر بعد حادث حلوان الإرهابى

فيديو.. مقدمة نارية لمذيع فلسطينى عن مصر بعد حادث حلوان الإرهابىالسبت، 30 ديسمبر 2017 10:34 م
المذيع الفلسطينى بقناة الكوفية عامر خميس القديرى
كتب محسن البديوى
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تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقدمة نارية للمذيع الفلسطينى بقناة الكوفية عامر خميس القديرى، عن الحادث الإرهابى الأليم الذى استهدف كنيسة مارمينا فى حلوان .
وأكد المذيع خلال مقدمته، أن الإرهاب لن يستطيع النيل من مصر، ووحدة شعبها، وأن أنشودة الوطن ستعزف، وستظل الكنائس تقرع أجراس السلام.
وأختتم مقدمته بالقول: " الإرهاب سيوحد أخوة الوطن..ومصر الكنانة ستشعل الشموع للمسيح وتصلى على الأنبياء.. مضيفا "أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين".
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