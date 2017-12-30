فيديو.. مقدمة نارية لمذيع فلسطينى عن مصر بعد حادث حلوان الإرهابى





كتب محسن البديوى

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقدمة نارية للمذيع الفلسطينى بقناة الكوفية عامر خميس القديرى، عن الحادث الإرهابى الأليم الذى استهدف كنيسة مارمينا فى حلوان .

وأكد المذيع خلال مقدمته، أن الإرهاب لن يستطيع النيل من مصر، ووحدة شعبها، وأن أنشودة الوطن ستعزف، وستظل الكنائس تقرع أجراس السلام.

وأختتم مقدمته بالقول: " الإرهاب سيوحد أخوة الوطن..ومصر الكنانة ستشعل الشموع للمسيح وتصلى على الأنبياء.. مضيفا "أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين".