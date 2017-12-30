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فيديو.. متظاهرون إيرانيون يحرقون بنك الصادرات فى مدينة الأحواز

السبت، 30 ديسمبر 2017 11:39 م
فيديو.. متظاهرون إيرانيون يحرقون بنك الصادرات فى مدينة الأحواز النيران تلتهم الشوارع فى إيران


كتب هيثم سلامة
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تداول رواد موقع التغريدات القصيرة تويتر، حرق متظاهرون لبنك صادرات فى مدينة الأحواز، وذلك فى احتجاجات ضد الفساد وغلاء الأسعار بإيران. 

 

وكان قد أعلن المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية، عن سقوط 5 قتلى برصاص الأمن الإيرانى خلال الاحتجاجات فى مدينة دورود غربى إيران، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.

 

 

 

 


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