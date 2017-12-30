فيديو.. متظاهرون إيرانيون يحرقون بنك الصادرات فى مدينة الأحواز





كتب هيثم سلامة

تداول رواد موقع التغريدات القصيرة تويتر، حرق متظاهرون لبنك صادرات فى مدينة الأحواز، وذلك فى احتجاجات ضد الفساد وغلاء الأسعار بإيران.

وكان قد أعلن المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية، عن سقوط 5 قتلى برصاص الأمن الإيرانى خلال الاحتجاجات فى مدينة دورود غربى إيران، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.