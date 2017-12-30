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فيديو.. صلاح الموجى يكشف: وزير الداخلية اتصل بشقيقى لتكريمى اليوم

السبت، 30 ديسمبر 2017 09:28 م
فيديو.. صلاح الموجى يكشف: وزير الداخلية اتصل بشقيقى لتكريمى اليوم عم صلاح


كتب محسن البديوى
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كشف الشيخ صلاح الموجى، المعروف باسم "عم صلاح"، الذى انقض على الإرهابى الذى هاجم كنيسة مارمينا بحلوان، واستطاع شل حركته، أن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، سيكرمه مساء اليوم.

وقال عم صلاح، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر فضائية "صدى البلد"، إن شقيقه تلقى اتصالًا من وزير الداخلية ليتم تكريمه بعد حواره بالبرنامج، معربًا عن فخره بهذا التكريم، قائلًا: "هذا التكريم فخر وشرف لى.. فأخى ضابط جيش وأبناء اختى وأخويا مجندين".

كما قرر رجل الأعمال محمد أبو العينين، تجهيز شقة ابنه عم صلاح الموجى، البطل على نفقته الخاصة، كما قرر إهداء عم صلاح رحلة عمرة على نفقته الخاصة، تقديرا لبطولته ودوره البطولى فى الحادث الإرهابى، وذلك بحسب تصريحات أحمد موسى.

وفى هذا الصدد، قرر سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، إهداء زوجة عم صلاح رحلة عمرة على نفقته الخاصة، مطالبًا رئيس مجلس النواب، بتكريمه فى مجلس النواب.


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