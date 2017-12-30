فيديو.. شيكابالا يرقص مع خطيبته على "إلعب يالا" بحفل خطوبته فى أسوان

فيديو.. شيكابالا يرقص مع خطيبته على "إلعب يالا" بحفل خطوبته فى أسوانالسبت، 30 ديسمبر 2017 09:51 م
شيكابالا
أسوان ندى سليم
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أقام محمود عبد الرزاق "شيكابالا" لاعب نادى الزمالك والمعار إلى نادى الرائد السعودى، حفل خطوبته على فتاة مصرية تحمل الجنسية الكندية بإحد الفنادق الشهيرة بمحافظة أسوان، وسط غياب لنجوم الكرة والمجتمع.
ورصد "اليوم السابع" فيديو يجمع بين اللاعب وخطيبته يرقصا خلاله على أغنية "إلعب يالا" فى جو عائلى سعيد، وسط عائلة العروسين.
جاء ذلك وسط منع لاعب نادى الزمالك المعار، وسائل الإعلام والصحفيين من تصوير مراسم حفل خطوبته، بعدما اقتصر الحضور على عدد محدود من المدعوين من أسرة العروسين.
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