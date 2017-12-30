video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 02:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. شاهد لحظة قنص مأمور قسم حلوان إرهابى كنيسة مارمينا

السبت، 30 ديسمبر 2017 12:31 م
فيديو.. شاهد لحظة قنص مأمور قسم حلوان إرهابى كنيسة مارمينا الإرهابى منفذ هجوم كنيسة مارمينا بعد قنصه


كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

حصل "اليوم السابع" على مقطع فيديو يوضح الدور البطولى الذى قام به العميد أشرف عبد العزيز مأمور قسم شرطة حلوان، فى مواجهة الإرهابى إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى، الذى نفذ واقعة الهجوم المسلح عى كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان.

ويوضح الفيديو تبادل مأمور قسم شرطة حلوان، وعناصر مباحث القسم، الأعيرة النارية مع الإرهابى المتهم الذى يعد من أخطر العناصر الإرهابية النشطة، أثناء تواجده بالمنطقة، واستمروا فى محاصرة المتهم وإطلاق الأعيرة النارية حتى نجح العميد أشرف عبد العزيز فى إصابة المتهم بعيار نارى سقط على إثره أرضا، وانقض عليه أهالى المنطقة ورجال الشرطة، وتمكنوا من السيطرة عليه.

يذكر أن الإرهابى هو إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى (مواليد 4/7/1984 – عامل ألوميتال – له محل إقامة بشارع منشية السد حلوان القاهرة وإتخاذه عدد من المناطق الزراعية بمحافظات الصعيد أوكاراً لاختبائه ) ، ويعد من أبرز العناصر الإرهابية الهاربة والخطرة والذى تزعم العناصر المنفذه لحادث التعدى على مركبة ( ميكروباص ) تابع لقسم شرطة حلوان عام 2016 ( سبق ضبط عدد منهم ) وأسفر عن إستشهاد أحد الضباط وعدد (7) من أفراد الشرطة (موضوع القضية رقم " 513/2016" حضر أمن دولة عليا)، وسبق قيامه منفردا بتنفيذ عدة حوادث إرهابية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. استنفار أمنى أمام الكنائس فى المحافظات.. مديريات الأمن تضع خططا محكمة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد.. بوابات إلكترونية وسيارات إطفاء وشرطة سرية أمام كل كنيسة.. والمحافظون يدينون الحادث وينعون شهداء حلوان

المسجد والكنيسة ينتصران على الإرهاب بحلوان..إمام مسجد ينادى المواطنين للتصدى لهجوم إرهابى على كنيسة..نائب: بيوت الله يفتديها المصريون بدمائهم..الخولى:الجينات المصرية الأصيلة ظهرت..بطولة جديدة يسطرها المصريون

احموا الكنيسة من الإرهابيين.. قصة إمام شاب أحيا المشاعر الوطنية دفاعا عن كنيسة مارمينا.. الشيخ طه: طالبت المصلين والأهالى بالخروج لحماية إخوانهم الأقباط.. وتعلمت من الأزهر احترام عقائد الآخرين والدفاع عنهم

اخبار الحوادث

كنيسة حلوان

حادث كنيسة حلوان

كنيسة مارمينا

بطولة رجال الشرطة

حلوان



لا تفوتك
مميش: قناة السويس تسجل أرقاما قياسية خلال هذا الأسبوع بعبور 293 سفينة

مميش: قناة السويس تسجل أرقاما قياسية خلال هذا الأسبوع بعبور 293 سفينة

كل ما تريد معرفته عن إنشاء صندوق زراعة الأعضاء لغير القادرين × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن إنشاء صندوق زراعة الأعضاء لغير القادرين × 10 معلومات

بعد 6 سنوات من القتال.. هل يفتح 2018 باب"الخروج الطوعى" لـ"بشار الأسد"؟..حسم الحرب ضد داعش ويواصل ملاحقة"فلول الإرهاب"..5 مفاوضات تسوية تعجز عن المساس بـ"مقعد الرئيس".. و3 سيناريوهات تحسم مستقبل السلطة بسوريا

بعد 6 سنوات من القتال.. هل يفتح 2018 باب"الخروج الطوعى" لـ"بشار الأسد"؟..حسم الحرب ضد داعش ويواصل ملاحقة"فلول الإرهاب"..5 مفاوضات تسوية تعجز عن المساس بـ"مقعد الرئيس".. و3 سيناريوهات تحسم مستقبل السلطة بسوريا

الزمالك يواجه الأسيوطى للمرة الثالثة فى تاريخه.. الأبيض يحاول الهروب من شبح ضياع الدورى.. مجدى ينتظر ظهوره الأول.. نيبوشا يسعى لتثبيت أقدامه لدى الجماهير والإدارة البيضاء.. وأزمة لأبناء الصعيد بسبب "عنتر"

الزمالك يواجه الأسيوطى للمرة الثالثة فى تاريخه.. الأبيض يحاول الهروب من شبح ضياع الدورى.. مجدى ينتظر ظهوره الأول.. نيبوشا يسعى لتثبيت أقدامه لدى الجماهير والإدارة البيضاء.. وأزمة لأبناء الصعيد بسبب "عنتر"

عشان العناية بالبشرة تبدأ من تحديد نوعها اعرفى الخطوات لو جافة أو دهنية

عشان العناية بالبشرة تبدأ من تحديد نوعها اعرفى الخطوات لو جافة أو دهنية

الأهلي يواجه أتلتيكو مدريد ببرج العرب فى "ليلة السلام"

الأهلي يواجه أتلتيكو مدريد ببرج العرب فى "ليلة السلام"

التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

أبو نور

تسلم ايديكم

تسلم بطن اللى جبتك. تحيا مصر.

عدد الردود 0

بواسطة:

سالم بكر

ياارب

اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء عاش ابناء حلوان الرجالة عشتم ياابطال وعاش رجالة شرطتنا المصرية والجيش المصرى ربنا يحميكم ويحفظكم من مكروه وسوء

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة