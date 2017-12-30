فيديو.. شاهد لحظة قنص مأمور قسم حلوان إرهابى كنيسة مارمينا





كتب إبراهيم أحمد

حصل "اليوم السابع" على مقطع فيديو يوضح الدور البطولى الذى قام به العميد أشرف عبد العزيز مأمور قسم شرطة حلوان، فى مواجهة الإرهابى إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى، الذى نفذ واقعة الهجوم المسلح عى كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان.

ويوضح الفيديو تبادل مأمور قسم شرطة حلوان، وعناصر مباحث القسم، الأعيرة النارية مع الإرهابى المتهم الذى يعد من أخطر العناصر الإرهابية النشطة، أثناء تواجده بالمنطقة، واستمروا فى محاصرة المتهم وإطلاق الأعيرة النارية حتى نجح العميد أشرف عبد العزيز فى إصابة المتهم بعيار نارى سقط على إثره أرضا، وانقض عليه أهالى المنطقة ورجال الشرطة، وتمكنوا من السيطرة عليه.

يذكر أن الإرهابى هو إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى (مواليد 4/7/1984 – عامل ألوميتال – له محل إقامة بشارع منشية السد حلوان القاهرة وإتخاذه عدد من المناطق الزراعية بمحافظات الصعيد أوكاراً لاختبائه ) ، ويعد من أبرز العناصر الإرهابية الهاربة والخطرة والذى تزعم العناصر المنفذه لحادث التعدى على مركبة ( ميكروباص ) تابع لقسم شرطة حلوان عام 2016 ( سبق ضبط عدد منهم ) وأسفر عن إستشهاد أحد الضباط وعدد (7) من أفراد الشرطة (موضوع القضية رقم " 513/2016" حضر أمن دولة عليا)، وسبق قيامه منفردا بتنفيذ عدة حوادث إرهابية.