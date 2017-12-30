فيديو.. رئيس مركز بصيرة لـON live: المصريون يشعرون بتحسن فى الأمن هذا العام





كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، إن المواطن المصرى وفقا لاستطلاعات الرأى، يشعر بتحسن فى الأمن العام داخل الدولة.

وعن منظومة التعليم، أضاف رئيس مركز بصيرة، أن ملف التعليم تم التعامل معه برؤية مختلفة فى 2017 وهو أفضل لحد ما، أما قانون التأمين الصحى فيعد مروره بالبرلمان شيئا هاما، ولكن الشئ الأهم هو توفير الموارد لهذا القانون.

وأضاف عثمان، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "ON اليوم" الذى يذاع عبر فضائية ON live، أن الشعب المصرى مدرك تماما للأحداث الأخيرة التى وقعت فى السودان، وعلى رأسها تخصيص جزيرة "سواكن" لتركيا لإدارتها من قبل الخرطوم، وهم يرون أن هذا ضد مصلحة مصر.

وأشار رئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، إلى أن خطوات الإصلاح الاقتصادى فى 2017 ستأتى ثمارها على المدى الطويل للدولة المصرية، مبينا أن المواطنين غير راضين عن أداء الحكومة والبرلمان، وعلى مجلس النواب إعادة النظر فى التواصل مع الإعلام والجماهير.

وأوضح عثمان، أن المواطنين يشعرون بالكثير من الرضا حول ملف العلاقات والسياسة الخارجية للدولة المصرية، ، لكن تعد أسعار الكهرباء من الأشياء التى جعلت المواطن يشعر باستياء نظرا لارتفاع أسعارها وقلة خدماتها فى 2017.