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فيديو.. الكنيسة: إقامة احتفالات عيد الميلاد فى موعدها ولن يمنعنا الإرهاب من البهجة

السبت، 30 ديسمبر 2017 10:51 م
فيديو.. الكنيسة: إقامة احتفالات عيد الميلاد فى موعدها ولن يمنعنا الإرهاب من البهجة كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة


كتب محسن البديوى
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أكد القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية، على أنه سيتم إقامة احتفالات عيد الميلاد فى موعدها، مشيرًا إلى أن قداس هذا العام سيقام فى كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال "حليم" فى تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر فضائية "CBC" إنه سيتم إقامة احتفالات عيد الملاد كما هى، ولا يمكن لأحد منع إقامة القداس، معقبًا: "لن يمنعنا هؤلاء الإرهابيين من الحياة، ولن يمنع أحد بهجة عيد الميلاد فى مصر والعالم، وقداس هذا العام سيقام فى كنيسة العاصمة الإدارية وجارى التنسيق بين وفد الكنيسة القبطية والقائمين على العمل بالكنيسة الجديدة".

 

وتابع المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية: "مهما نمر بآلام أو تحديات أو اتعاب لكن بهجة عيد الميلاد ستسود الكنيسة والعالم كله".

 

 


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