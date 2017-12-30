فيديو.. البطل صلاح الموجى يقدم طلبا للرئيس السيسى ووزير الداخلية





كتب حسن مجدى

وجه البطل صلاح الموجى، الذى قبض على الإرهابى المتورط فى الهجوم على كنيسة حلوان، طلبا للرئيس عبد الفتاح السيسى، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بالسماح له بحمل سلاح مرخص، ليتمكن من حماية منزله فى حالة تفكير أى من الجماعات الإرهابية فى الانتقام منه.

وأوضح الموجى، خلال حواره مع برنامج على مسئوليتى، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أنه ليس خائفا من الجماعات الإرهابية، ولكن أسرته هى الخائفة عليه وعلى أنفسهم من الإرهابيين الذين يعتبر الغدر طبعهم، خاصة أنهم تعرضوا لقنبلة غاز من الجماعات الإرهابية فى وقت سابق، وخرج هو ليتعامل معهم.

وشدد الموجى أنه يحتاج السلاح ليتمكن من حماية نفسه وأهل منزله، موضحا أنه لن يسمح لأى شخص بالاقتراب من مسلم أو مسيحى فى منطقة حلوان.

وتابع صلاح الموجى أنه لم يخف وهو يهجم على الإرهابى، وكل ما كان يفكر فيه ألا يسقط المزيد من الأبرياء، خاصة أنه بالفعل سقط العديد من المواطنين الأبرياء على يد الإرهاب.