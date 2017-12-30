فيديو ..إيرانى يوثق سقوط عدد من المتظاهرين برصاص الحرس الثورى الإيرانى

فيديو ..إيرانى يوثق سقوط عدد من المتظاهرين برصاص الحرس الثورى الإيرانىالسبت، 30 ديسمبر 2017 09:39 م
النيران تلتهم الطرق فى إيران
كتب هيثم سلامة
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تداول رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر، فيديو لسقوط عدد من المتظاهرين فى احتجاجات ضد الفساد وغلاء الأسعار بإيران برصاص قوات الحرس الثورى.
وكانت قد أفادت فضائية العربية، نقلا عن ناشطين إيرانيين فى خبر عاجل لها منذ قليل، بسقوط قتيل وعشرات الجرحى فى قمع القوات الإيرانية احتجاجات فى الأحواز.
واندلعت اليوم السبت، اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين فى ساحة الثورة وسط العاصمة الإيرانية طهران، حيث قامت عناصر الأمن بفض المظاهرة فى الساحة بالقوة.
#عاجل_همسايه |#إيراني يوثق سقوط عدد من المتظاهرين برصاص قوات #الحرس_الثوري .#همسايه #إيران_تنتفض #آزادى_ايران #كرمانشاه #خراسان #تظاهرات_سراسرى #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_دیکتاتور#يحدث_الان_في_ايران #تعليق_الدراسة_في_إيران pic.twitter.com/xf8fspQ09F— همسايه (@Hmsayh) ٣٠ ديسمبر، ٢٠١٧
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