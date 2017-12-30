فيديو ..إيرانى يوثق سقوط عدد من المتظاهرين برصاص الحرس الثورى الإيرانى





كتب هيثم سلامة

تداول رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر، فيديو لسقوط عدد من المتظاهرين فى احتجاجات ضد الفساد وغلاء الأسعار بإيران برصاص قوات الحرس الثورى.

وكانت قد أفادت فضائية العربية، نقلا عن ناشطين إيرانيين فى خبر عاجل لها منذ قليل، بسقوط قتيل وعشرات الجرحى فى قمع القوات الإيرانية احتجاجات فى الأحواز.

واندلعت اليوم السبت، اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين فى ساحة الثورة وسط العاصمة الإيرانية طهران، حيث قامت عناصر الأمن بفض المظاهرة فى الساحة بالقوة.