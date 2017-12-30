فيديو.. إلزام "مرسى" و22 متهما بدفع مليون جنيه لنادى القضاة بقضية "إهانة القضاء"





كتب إيهاب المهندس - اسامة طلعت

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، بإلزام كل متهم بدفع مليون جنيه تعويضا لنادى القضاة عدا المتهمين توفيق عكاشة ومحمود السقا لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء".

جدير بالذكر، أن المحكمة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، قضت بحبس محمد مرسى، و22 آخرين فى قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، 3 سنوات.