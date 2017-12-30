فحص 13 ألف منشأة غذائية بالغربية للتأكد من مطابقتها الاشتراطات الصحية





الغربية – مصطفى عادل

فحصت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية صحة الغربية، اليوم السبت، 13 آلاف و304 منشآت غذائية، للتأكد من الاشتراطات الصحية المطلوبة بناء على تعليمات اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بالمتابعة المستمرة على المواد الغذائية بالأسواق، للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمى.

وتم إرسال 39 ألفا و768 عينة إلى المعامل لتحليلها للتأكد من سلامتها وإعدام 26 ألفا و526 كيلو أغذية متنوعة فاسدة، وتحرير 20 ألفا و717 محضرا لمخالفة الاشتراطات الصحية والتوصية بإيقاف 2127 منشأة، كما تم استخراج 41 ألفا و860 شهادة صحية للعاملين فى الأغذية.

كما تم إصدار 282 شهادة تحت الإشراف الصحى والخاصة برسائل الأغذية، والتحفظ على 2221 رسالة مستوردة لحين انتهاء الفحص وصدر الإفراج النهائى لـ 185 رسالة وتم رفض 5 رسائل.

يذكر أن إجمالى عدد المضبوطات خلال عامى 2016/2017 هى 314 طن و406 كجم.