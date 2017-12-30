غدا.. القضاء الإدارى يستكمل نظر دعوى وقف عرض مسلسل الجماعة 2

غدا.. القضاء الإدارى يستكمل نظر دعوى وقف عرض مسلسل الجماعة 2السبت، 30 ديسمبر 2017 09:38 م
مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، غدا الأحد، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نظر الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، وتطالب بوقف عرض مسلسل الجماعة 2 المذاع على فضائية ON E.
اختصمت الدعوى رقم 51160 لسنة 71 قضائية، كلا من قناة ON E، والهيئة العامة للاستثمار والمجلس الأعلى للإعلام وقالت إن الأصوات بدأت تهاجم هذا المسلسل، حيث اتهم البعض مؤلفه بتزييف التاريخ، وآخرون يرون أن ذات المؤلف قدم الإخوان في صورة يمكن أن تجلب لهم التعاطف، ويرى فريق ثالث أن الجزء الأول بقدر ما ينتقد الإخوان فهو يقدمهم كجماعة سياسية، وهو ما يشير إلى عدة أمور منها أن أنصار التيارات السياسية يتعاملون مع تاريخ زعمائهم من منظور الانحياز وغالبا من حكايات وحواديت سياسية.
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