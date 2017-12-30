غدا.. الخشت يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات جامعة القاهرة

غدا.. الخشت يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات جامعة القاهرةالسبت، 30 ديسمبر 2017 01:53 م
عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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يتفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، غدًا الأحد، سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب بمجمع قاعات الامتحانات بالحرم الجامعى وبعض الكليات.
ويلتقى رئيس جامعة القاهرة، خلال جولته، بأعضاء هيئة التدريس لمتابعة سير الامتحانات، كما يستطلع آراء الطلاب حول الامتحانات.
وكانت كليات جامعة القاهرة قد أنهت كل الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول 2017/،2018 حيث بدأت فى 24 ديسمبر ومن المقرر أن تنتهى فى 18 يناير2018، لتبدأ بعدها إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوعين.
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