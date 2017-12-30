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"علشان تبنيها" تشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد تحت شعار "لا.. للإرهاب"

السبت، 30 ديسمبر 2017 10:49 م
"علشان تبنيها" تشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد تحت شعار "لا.. للإرهاب" حملة علشان تبنيها


كتب ابراهيم سعيد
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أعلن سيد نور، منسق عام حملة علشان تبنيها بمحافظة القاهرة، عن بدء احتفالات الحملة بعيد رأس السنة بشوارع المحافظة مع جموع الشعب، ومشاركة الإخوة الأقباط فى عيد الميلاد المجيد، وذلك تحت شعار "لا.. للإرهاب"، والذى جاء فى إطار حرص الحملة على نشر الطمأنينة فى نفوس المصريين والوقوف خلف القادة السياسية ودعمها فى حربها ضد الإرهاب الغاشم.

 

وأشار على رضوان، مسئول التنظيم والمتابعة بالحملة على مستوى محافظة القاهرة فى بيان إلى أن الاحتفالات سوف تستمر فى شوارع المحافظة على مدار اليوم السبت وغدًا الأحد، حيث إن الفاعلية تقوم على مشاركة المصريين أفراحهم وأعيادهم من خلال توزيع الهدايا على الأطفال والعائلات المصرية.

 

وأكد "رضوان" أن مثل تلك الاحتفالات تعود بالطمأنينة على نفوس المواطنين عن طريق مساندتهم لبعضهم البعض لنصبح نسيجا واحدا متكاتفًا دائمًا للوصول بمصر لمستقبل أفضل، مشيرًا أن خط سير الاحتفالية اليوم بدأ من شارع شبرا مرورًا بكورنيش النيل حتى ميدان التحرير ثم شارع رمسيس حتى نهاية مدينة نصر، وغدًا الأحد سوف تجوب الاحتفالية باقى شوارع المحافظة.

 


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