طلاب المدارس الفنية بمحافظة أسوان يحصدون جوائز "نواة لريادة الأعمال"





كتب محمود طه حسين

شارك قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل، ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات، والتعاون الدولى الألمانى)، فى تنظيم مسابقة "نواة لريادة الأعمال" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأكد الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم، أن الابتكار وتدريب الطلاب على ريادة الأعمال أصبح جزء أساسي من منظومة التعليم الفنى، نحث على تنميته لدى الطلاب.

وأشار إلى أن مسابقة نواة لريادة الأعمال هي فرصة لرواد الأعمال في مصر للمنافسة في تحدي علي مستوي الجمهورية لعرض أفكار مشاريعهم والتي يتم اختيارها بناءً علي عدة عوامل منها الاستمرارية والأثر المجتمعي والإبتكار.

وأوضح أن المسابقات أظهرت تميزاً في تفكير وأداء طلاب التعليم الفنى فى ريادة الأعمال، فقد حصلت محافظة أسوان على الثلاثة مراكز الأولى، حيث فاز بالمركز الأول المشروع الخاص بالطلاب (مينا عماد جرجس، محمد مصطفى دوح)، أما المركز الثانى وفازت به الطالبة (بسملة السيد الحسن)، بالإضافة إلى المركز الثالث والذى فاز به الطلاب ( محمود خالد، محمود عبد الحكيم، أميرة وحيد، سونيا فاروق).