ضبط 874 كيلو لحوم منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بالبحيرة





البحيرة - ناصرجودة وجمال ابو الفضل

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.

وأسفرت تلك الحملة التى نفذت بالتعاون مع مديرتى التموين والطب البيطرى عن ضبط 799 كيلو لحوم بالعظم والأعضاء الداخلية غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل محل جزارة بطريق دمنهور- حوش عيسى وتم تحرير المحضر رقم 34966 جنح مركز دمنهور .

كما أسفرت الحملة عن ضبط 75 كيلو لحوم مفرومة ودهون ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومتغيرة الخواص داخل مطعم بالشارع الرئيسى بمدينة كوم حمادة، وتم تحرير محضر رقم 230 امن دولة طوارىء .





من جانبها وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بتكثيف الحملات على محلات الجزارة ومنافذ وشوادر بيع اللحوم بمدن ومراكز المحافظة للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومدى صالحيتها للاستهلاك الآدمى، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .