ضبط 7 أشخاص مشتبه بهم خلال حملة على نزلاء الفنادق بقنا





قنا- وائل محمد

ضبطت مديرية أمن قنا، 7 أشخاص خلال حملة مكبرة ضمت ضباط مباحث وحدة مباحث بندر ومركز قنا على الفنادق، لفحص المترددين عليها وبعض قاطنيها فى إطار الإستعدادات لاحتفالات رأس السنة

وأسفرت الحملة عن فحص 5 فنادق، بدائرةبندر قنا ، وضبط 7 أشخاص مشتبه فيهم، كما تم ضبط 120 مخالفة مرافق خلال حملة مكبرة لضبط المخالفات والباعة الجائلين في ميدان الدوليفين ومجمع مواقف السيارات وميدان بنزايون

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات لتتولى النيابة العامة التحقيقات.