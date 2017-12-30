ضبط 4 عاطلين بحوزتهم كمية من الحشيش والأفيون فى الإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الحيش والأفيون والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الإتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم " سعد الدين .خ.م"19 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 3.500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.س.ف" 23 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم اول الاسماعيلية حال استقلاله السيارة رقم 1442 ملاكى الاسماعيلية وبحوزته كمية من مخدر الافيون وزنت حوالى 20 جرام وكمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 25 جرام و4 اقراص مخدرة والمتهم "حسام.أ.م"29 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية وبحوزته 8 قطع حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "أحمد.ح.ع"19 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية وبحوزته 4 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 500 جرام وهاتف محمول ومبلغ مالى .

بمناقشتهم بما اسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.