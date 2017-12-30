ضبط صاحب ورشة وراء تصنيع الكابلات النحاسية بمواد مجهولة بمنشاة ناصر





كتب إبراهيم أحمد

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، القبض على "حسن م م" 31 سنة، صاحب ورشة، يقوم بتصنيع الكابلات النحاسية داخل ورشة ملكه "بدون ترخيص" بمنطقة الضمرانى، واستخدام مواد مجهولة المصدر مدون عليها علامات تجارية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق غاشاً جمهور المستهلكين ولتحقيق أرباح غير مشروعه.

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل الورشة وعثر بداخلها على 8 بكرات أسلاك نحاسية، 2 لفة سلك نحاس كبيرة الحجم ، جوال بلاستيك بداخله مادة البلاستيك الخام، اسطمبة معدنية تستخدم فى تصنيع وتقليد الاسلاك الكهربائية، ماكينة كبيرة الحجم لإعداد السلك، 2 ماكينة لسحب وتغليف الأسلاك، ماكينة لطباعة الاسم المقلد على الأسلاك.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق ارباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.