video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 04:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط سائق لاتهامه بخطف طفل وطلب فدية بالحوامدية

السبت، 30 ديسمبر 2017 02:25 م
ضبط سائق لاتهامه بخطف طفل وطلب فدية بالحوامدية خطف أطفال-أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض علي سائق لاتهامه بخطف طفل خليجي بالحوامدية وطلب فدية من أسرته لاطلاق سراحه، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 
تلقي رئيس مباحث مركز شرطة الحوامدية بلاغا يفيد تعرض طفل خليجي، يبلغ من العمر 6 سنوات للخطف وطلب خاطفه فدية نصف مليون جنيه لإطلاق سراحه. 
وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن سائق وراء اختطاف الطفل، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه وتحرير الطفل من الاختطاف، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تطلب التحريات حول خطف سيدة لطفلة لاستخدامها فى التسول بالمعادى

ضبط عاطل تخصص فى خطف هواتف المواطنين باستخدام دراجة بخارية بمصر القديمة

حبس ضابط 6 أشهر خطف مواطنا وضربه لمجاملة شقيقه

أخبار الحوادث

خطف طفل

طلب فدية

الحوامدية



لا تفوتك
الملك سلمان يؤكد للرئيس السيسى وقوف المملكة بجانب مصر فى حربها ضد الإرهاب

الملك سلمان يؤكد للرئيس السيسى وقوف المملكة بجانب مصر فى حربها ضد الإرهاب

فيديو.. السجن المشدد 7 سنوات فى إعادة محاكمة متهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية"

فيديو.. السجن المشدد 7 سنوات فى إعادة محاكمة متهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية"

صور.. "أبطال 2017 السبعة".. صلاح "بطل فوق العادة".. محمد إيهاب وسارة سمير "شالوا أحلام الملايين ولم يخذلوهم".. فريدة عثمان "السمكة الذهبية".. ونور الشربينى نجمة الإسكواش.. وكوبر يحقق حلم المونديال

صور.. "أبطال 2017 السبعة".. صلاح "بطل فوق العادة".. محمد إيهاب وسارة سمير "شالوا أحلام الملايين ولم يخذلوهم".. فريدة عثمان "السمكة الذهبية".. ونور الشربينى نجمة الإسكواش.. وكوبر يحقق حلم المونديال

"مصر العصية على الفتنة".. نواب: حادث كنيسة مارمينا كشف إرادة ووحدة الشعب والداخلية قللت الخسائر.. المصريون سيشاركون إخوانهم الاحتفالات داخل الكنائس.. وضاحى خلفان يتهم قطر بمواصلة دعم إرهاب الإخوان

"مصر العصية على الفتنة".. نواب: حادث كنيسة مارمينا كشف إرادة ووحدة الشعب والداخلية قللت الخسائر.. المصريون سيشاركون إخوانهم الاحتفالات داخل الكنائس.. وضاحى خلفان يتهم قطر بمواصلة دعم إرهاب الإخوان

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة وأمطار على القاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة وأمطار على القاهرة والصغرى 12 درجة

الوصايا العشر من الأمن للجماهير قبل موقعة الأهلى وأتليتكو مدريد ببرج العرب

الوصايا العشر من الأمن للجماهير قبل موقعة الأهلى وأتليتكو مدريد ببرج العرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة