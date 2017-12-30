ضبط سائق لاتهامه بخطف طفل وطلب فدية بالحوامدية

خطف أطفال-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض علي سائق لاتهامه بخطف طفل خليجي بالحوامدية وطلب فدية من أسرته لاطلاق سراحه، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
تلقي رئيس مباحث مركز شرطة الحوامدية بلاغا يفيد تعرض طفل خليجي، يبلغ من العمر 6 سنوات للخطف وطلب خاطفه فدية نصف مليون جنيه لإطلاق سراحه.
وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن سائق وراء اختطاف الطفل، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه وتحرير الطفل من الاختطاف، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
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