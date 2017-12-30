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ضبط المتهمين بالسطو المسلح على مكتب بريد بالسويس

السبت، 30 ديسمبر 2017 03:42 م
ضبط المتهمين بالسطو المسلح على مكتب بريد بالسويس حبس - أرشيفية


السويس- سيد نون
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تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، من القبض على تشكيل عصابى قام بالسطو المسلح على مكتب بريد الساحل، بمنطقة السماد بحى عتاقة.

وقام مدير مباحث مديرية أمن السويس اللواء خالد إبراهيم بقيادة قوات الشرطة خلال القبض على أعضاء التشكيل العصابى الثلاثة وتم ضبط أسلحة بحوزتهم، ونجح ضباط المباحث فى استعادة المبلغ المالى حصيلة السرقة من مكتب البريد.
 
تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس بلاغا بقيام ملثمين مساحين باقتحام مكتب بريد الساحل بمنطقة السماد باستخدام أسلحة وقاموا بإصابة موظف وسرقة مبلغ مالى 28 ألف جنيه.
 
وبتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية والعميد محمود عيد رئيس مباحث مديرية أمن السويس أكدت التحريات أن مرتكبى الجريمة ثلاثة متهمين من سكان منطقة عرب المعمل بالسويس، وبضبط المتهمين الثلاثة عثر بحوزتهم على المبلغ المالى الذى تم سرقته من مكتب البريد ومسدس صوت وأسلحة بيضاء استخدموها خلال سرقة مكتب البريد.
 
واعترف المتهمون الثلاثة أنهم قاموا باستخدام دراجة نارية واستخدموا الأسلحة البيضاء والمسدس الصوت لسرقة مكتب البريد.
 

  

  

  

 


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