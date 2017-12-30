صور.. مينا وأنجلو شابان تحديا البطالة بأسيوط بأول كافية متنقل بأسعار مخفضة





أسيوط ـ محمود عجمى

"مينا وأنجلو".. شابان يدرسان فى جامعة أسيوط، تحديا البطالة وظروف المعيشة وقرّرا خوض تجربة جديدة وتحويل سيارة قديمة مملوكة لوالد أحدهما إلى "كافية متنقل" بشكل وفكر جديد يجوبون به ميادين وشوارع أسيوط لتقديم قهوة وشاى ومشروبات باردة بأسعار مخفضة.

مينا وأنجلو شابان يبلغان من العمر 24 عامًا، من مدينة أسيوط، ويدرسان فى كليتى الخدمة الاجتماعية والتجارة جامعة أسيوط، ابتكرا فكرة جديدة تساعدهم على استكمال دراستهم وتحدى البطالة، حيث استثمر مينا لطفى، سيارة والدة القديمة "بيجو" ليحولها بمساعدة زميله أنجلو إلى كافية متنقل وقاموا بشراء ماكينة الـ"اسبرسو" لتقديم قهوة وشاى ومشروبات باردة بأسعار مخفضة للمارة من المواطنين فى شوارع وميادين محافظة أسيوط.

وقال مينا لطفى، طالب بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط، لـ"اليوم السابع"، إن اسم المشروع هو "بيجو كافية - pejo cafe" وهو اسم نوع السيارة التى كانت مع والده، مضيفًا: "ووردت لى فكرة مع صديقى أنجلو باستغلال السيارة نتيجة قلة فرص العمل، وتحدى البطالة بدلا من الجلوس داخل المنزل، فصممتها كأول كافية متنقل فى الصعيد، وفكرة إنشاء الكافية، جاءت خلال مشاهدته أحد البرامج الثقافية والتى تذاع على احد القنوات حيث كان يناقش كيفية تحدى البطالة بإنشاء كافيهات ومطاعم متنقلة، بعدها جلست انا وصديقى لوضع تصور وتصميم لتحويل السيارة وعمل كافية متنقل؛ فى البداية واجهتنا صعوبة فى تطبيق الفكرة على السيارة ولكن من خلال عملى بالنجارة والموبيليات، استطعت أن أصمم شكلا يتناسب مع حجم السيارة".

واستطرد مينا حديثه:" بعدها تم شراء الأخشاب والمعدات التى يتم استخدامها فى عمل الكافية داخل السيارة.. ونجحت فى تصميم حوض للمياه وعمل تصميم لماكينة الاسبرسو لتقديم قهوة وشاى ومشروبات باردة، وآخر لمولد الكهرباء، وعمل فتحات لتصريف المياه خارج السيارة ووضع إنارة داخل السيارة بشكل جمالى، وتم تجربة المشروع أكثر من مرة قبل النزول إلى الشوارع والميادين بمدينة أسيوط"؛ مشيرًا إلى مواجهته لبعض الصعوبات فى التراخيص أيضا من بينها تحد موقع لوقوف السيارة وبعض الإجراءات الأخرى التى جارى استكمالها.

ومن جانبه قال أنجلو إبراهيم، شريك مشروع "بيجو كافية" لـ"اليوم السابع": "بمجرد ما مينا قالى على الفكرة وعجبتنى واشتغلت معه على إخراجها بالشكل المناسبة والجمالى، كونها فكرة جديدة يتم تنفيذها فى الصعيد وأنا بحب المغامرة؛ مشيرا إلى أنه اشتغل كتيير فى المقاهى واكتسب خبرة ساعدته على تنفيذ المشروع أول كافية متنقل يجوب شوارع مدينة أسيوط وتقديم مشروبات بجودة عالية وأسعار مخفضة".

وتابع أنجلو:" أول ما وقفنا فى الشوارع واجهتنا صعوبات كتيير ولكن الحاجة الكويسة هى تقبل المواطنين وخاصة الشباب للفكرة المشروع وتوافدهم على السيارة وتناول المشروبات الساخنة والباردة"؛ موضحًا أنه فخور فى العمل وتحدى البطالة؛ فالشاب المصرى دائما الابتكار وصنع أفكار لمشروعات سهلة التنفيذ وعلى الجانب الأخر أن نجد تعاون من قبل الأجهزة التنفيذية بالوقوف مع الشباب وتقديم الدعم تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.



مينا وانجلو يتحديان البطالة باول كافية متنقل



بيجو كافية .. اول كافية متنقل باسيوط



شابان يحولان سيارة لكافية متنقل باسيوط



كافية متنقل باسيوط



اثناء اعداد المشروبات للمواطنين



سيارة تحمل بداخلها اول كافية متنقل باسيوط



اعداد مشروبات باردة للمواطنين



كافية متنقل باسيوط



السيارة المتنقلة باسيوط