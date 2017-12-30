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صور.. موجة شديدة البرودة فى أمريكا تنذر بليلة متجمدة عشية العام الجديد

السبت، 30 ديسمبر 2017 06:55 ص
صور.. موجة شديدة البرودة فى أمريكا تنذر بليلة متجمدة عشية العام الجديد موجة شديدة البرودة فى أمريكا


(رويترز)
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أطبقت موجة قطبية، على مناطق واسعة بالولايات المتحدة وسجلت درجات الحرارة معدلات تراجع قياسية فى بعض المواقع، فى حين حذر خبراء الطقس، السكان من ممفيس وحتى مين من أنهم سيواجهون ليلة متجمدة عشية العام الجديد.

وامتدت الموجة جنوبا حتى مدينة تشارلستون فى ولاية ساوث كارولاينا حيث تراكم الجليد على أبراج الكنائس التى تشتهر بها المدينة.

ولليوم الثانى على التوالي، أصبحت ولاية نورث داكوتا وشمال ولاية مينيسوتا من بين أشد المواقع برودة فى الولايات المتحدة فى واحد من أبرد الأيام فى العام مما دفع الهيئة الوطنية للطقس لإصدار تحذير بالمنطقة.

وقال كين سيموسكو الخبير بهيئة الأرصاد فى نورث داكوتا إن درجات الحرارة فى شمال الولاية ستهبط على الأرجح دون 34.4 درجة مئوية تحت الصفر يوم السبت.

ويقول خبراء الأرصاد إن مئات الآلاف من المحتفلين الذين يقصدون ميدان تايمز فى نيويورك ليلة العام الجديد مساء الأحد ربما يشهدون ثانى أشد الليالى برودة على الإطلاق، ومن المتوقع أن تنخفض الحرارة إلى 12 درجة تحت الصفر فى مانهاتن.

وفى ممفيس وهى مكان للاحتفالات الموسيقية المعروفة فى رأس السنة الجديدة، من المتوقع أن تنخفض الحرارة إلى 9.4 درجة تحت الصفر وهى تقل بكثير عن المعتاد.

وأعلن بول ليباج حاكم ولاية مين حالة الطوارئ للسماح لسائقى شاحنات زيت التدفئة بالعمل خارج حدود الساعات التى حددتها قواعد النقل الاتحادية. وبينما تستخدم معظم المنازل الأمريكية الغاز الطبيعى فى التدفئة، يعتمد جزء كبير من شمال شرق البلاد على زيت التدفئة الذى يتم تسليمه إلى المنازل بالشاحنات.

وأصدرت كندا أيضا تحذيرات من الطقس شديد البرودة وقللت بعض احتفالات رأس السنة، وتوقعت الهيئة الوطنية للطقس أن يستمر نمط الطقس البارد خلال مطلع هذا الأسبوع. وقالت إن هناك موجة قوية من هواء القطب الشمالى تتشكل حاليا فوق شمال غرب كندا.

وفى يوم الجمعة أصدرت تحذيرات من العواصف الشتوية ونشرات عن منطقة تمتد من ولاية واشنطن وعبر الغرب الأوسط وإلى ولاية نيويورك.

الثلوج فى كندا
الثلوج فى كندا

 

ثلوج شديدة تضرب كندا
ثلوج شديدة تضرب كندا

 

طبقة من الثلج تضرب أحد بحار كندا
طبقة من الثلج تضرب أحد بحار كندا

 

موجة من الثلوج تضرب أمريكا
موجة من الثلوج تضرب أمريكا

 


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