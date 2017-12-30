صور.. مساعدا الوزير للشرطة المتخصصة والمرور يتفقدان تأمين استاد برج العرب

كتب عبد الرحمن سيد

تفقد اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، واللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية أعلى الطرق السريعة المؤدية الى استاد برج العرب قبل ساعات من بدء مباراة النادى الأهلى وأتليتكو مدريد الإسبانى، للوقوف على مدى انتشار القوات فى أماكنها.

ووجه مدير المرور بانتشار الحملات على الطرق مثل حملات الرادار والكشف عن المواد المخدرة اثناء القيادة، والتنبيه على القوات المشاركة فى تأمين المباراة بحسن المعاملة مع الجمهور، وعلى القادم من القاهرة أن يسلك الطريق الصحراوى وتجاوز بوابة الرسوم حتى كوبرى الكافورى حتى استاد برج العرب.

ويسلك القادم من الساحل الشمالى حتى الكيلو 33 يمينا، طريق المستجد حتى صينية المطار يسارا طريق الكافورى حتى استاد برج العرب، والقادم من الإسكندرية يسلك الطريق الصحراوى يمينا الكافورى حتى استاد برج العرب، وذلك لمن يحملون تذاكر المباراة والدعوات فقط، وتهيب إدارة المرور بالجمهور بالتزام قواعد المرور أثناء القيادة حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.