video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 03:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. مساعدا الوزير للشرطة المتخصصة والمرور يتفقدان تأمين استاد برج العرب

السبت، 30 ديسمبر 2017 01:34 م
صور.. مساعدا الوزير للشرطة المتخصصة والمرور يتفقدان تأمين استاد برج العرب حملة مرورية على الطريق الصحراوى قبل مباراة الأهلى وأتليتكو


كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

تفقد اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، واللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية أعلى الطرق السريعة المؤدية الى استاد برج العرب قبل ساعات من بدء مباراة النادى الأهلى وأتليتكو مدريد الإسبانى، للوقوف على مدى انتشار القوات فى أماكنها.

 

ووجه مدير المرور بانتشار الحملات على الطرق مثل حملات الرادار والكشف عن المواد المخدرة اثناء القيادة، والتنبيه على القوات المشاركة فى تأمين المباراة بحسن المعاملة مع الجمهور، وعلى القادم من القاهرة أن يسلك الطريق الصحراوى وتجاوز بوابة الرسوم حتى كوبرى الكافورى حتى استاد برج العرب.

 

ويسلك القادم من الساحل الشمالى حتى الكيلو 33 يمينا، طريق المستجد حتى صينية المطار يسارا طريق الكافورى حتى استاد برج العرب، والقادم من الإسكندرية يسلك الطريق الصحراوى يمينا الكافورى حتى استاد برج العرب، وذلك لمن يحملون تذاكر المباراة والدعوات فقط، وتهيب إدارة المرور بالجمهور بالتزام قواعد المرور أثناء القيادة حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

 
حملة مرورية (1)
حملة مرورية 

حملة مرورية (2)
حملة مرورية 

حملة مرورية (3)
حملة مرورية 

حملة مرورية (4)
حملة مرورية 

حملة مرورية (5)
حملة مرورية 

حملة مرورية (6)
حملة مرورية 

حملة مرورية (7)
حملة مرورية

حملة مرورية (9)
حملة مرورية

حملة مرورية (10)
حملة مرورية 

حملة مرورية (11)
حملة مرورية 
 

حملة مرورية (14)
حملة مرورية 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تكثيف أمنى ومرورى بمحيط استاد برج العرب لتأمين مباراة الأهلى وأتليتكو

الرياضة المصرية اليوم.. الأهلى يواجه أتلتيكو مدريد فى برج العرب.. الزمالك فى ضيافة الأسيوطى.. الداخلية مع سموحة.. المقاولون يستدرج الطلائع.. الانتاج يواجه وادى دجلة.. الاسماعيلى يحسم ملف المدير الفنى

لو رايح مباراة الأهلى وأتلتيكو مدريد.. اعرف 3 طرق للوصول لاستاد برج العرب

تعرف على موعد فتح وغلق أبواب برج العرب فى مباراة الأهلى وأتلتيكو

فيديو وصور.. وصول فريق أتليتكو مدريد الإسبانى مطار برج العرب بالإسكندرية

حملة مرورية

استاد برج العرب

مباراة السلام

أخبار المرور

اتليتكو مدريد الاسبانى

النادى الأهلى



لا تفوتك
مميش: قناة السويس تسجل أرقاما قياسية خلال هذا الأسبوع بعبور 293 سفينة

مميش: قناة السويس تسجل أرقاما قياسية خلال هذا الأسبوع بعبور 293 سفينة

كل ما تريد معرفته عن إنشاء صندوق زراعة الأعضاء لغير القادرين × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن إنشاء صندوق زراعة الأعضاء لغير القادرين × 10 معلومات

بعد 6 سنوات من القتال.. هل يفتح 2018 باب"الخروج الطوعى" لـ"بشار الأسد"؟..حسم الحرب ضد داعش ويواصل ملاحقة"فلول الإرهاب"..5 مفاوضات تسوية تعجز عن المساس بـ"مقعد الرئيس".. و3 سيناريوهات تحسم مستقبل السلطة بسوريا

بعد 6 سنوات من القتال.. هل يفتح 2018 باب"الخروج الطوعى" لـ"بشار الأسد"؟..حسم الحرب ضد داعش ويواصل ملاحقة"فلول الإرهاب"..5 مفاوضات تسوية تعجز عن المساس بـ"مقعد الرئيس".. و3 سيناريوهات تحسم مستقبل السلطة بسوريا

الزمالك يواجه الأسيوطى للمرة الثالثة فى تاريخه.. الأبيض يحاول الهروب من شبح ضياع الدورى.. مجدى ينتظر ظهوره الأول.. نيبوشا يسعى لتثبيت أقدامه لدى الجماهير والإدارة البيضاء.. وأزمة لأبناء الصعيد بسبب "عنتر"

الزمالك يواجه الأسيوطى للمرة الثالثة فى تاريخه.. الأبيض يحاول الهروب من شبح ضياع الدورى.. مجدى ينتظر ظهوره الأول.. نيبوشا يسعى لتثبيت أقدامه لدى الجماهير والإدارة البيضاء.. وأزمة لأبناء الصعيد بسبب "عنتر"

عشان العناية بالبشرة تبدأ من تحديد نوعها اعرفى الخطوات لو جافة أو دهنية

عشان العناية بالبشرة تبدأ من تحديد نوعها اعرفى الخطوات لو جافة أو دهنية

الأهلي يواجه أتلتيكو مدريد ببرج العرب فى "ليلة السلام"

الأهلي يواجه أتلتيكو مدريد ببرج العرب فى "ليلة السلام"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة