صور.. مدير أمن الفيوم يتفقد الخدمات الأمنية بالكنائس





الفيوم – رباب الجالي

قام اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم بالمرور على الخدمات والتمركزات والكنائس بدائرة المدينة، وأكد علي القوات المعينة بالخدمات بضرورة أن تكون فى حالة استنفار دائم ويقظة مستمرة ومواجهة أى خروج عن الشرعية أو إخلال بأمن واستقرار البلاد.

وأشار مدير الأمن الي أنه تم تشديد التأمينات حول الكنائس وتعيين قوات إضافية وسيتم المتابعة علي مدار الساعة من خلال غرفة عمليات المديرية منع أية محاولات للخروج عن القانون وإثارة الرعب .

مدير أمن الفيوم يتفقد الخدمات الأمنية بالكنائس

مدير أمن الفيوم يتفقد الخدمات الأمنية بالكنائس

مدير أمن الفيوم يتفقد الخدمات الأمنية بالكنائس