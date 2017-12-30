صور.. محافظ كفر الشيخ يطلق حملة لمكافحة الجزام





كفر الشيخ – محمد سليمان

قال محافظ كفرالشيخ، إنه أطلق فعاليات حملة طبية لمكافحة مرض الجزام والقضاء عليه خلال 3 سنوات، مع تنظيم حملات توعية ضد هذا المرض، مؤكداًُ أنه سيكون هناك تعاون مستمر للقضاء عليه والمتابعة مع عيادة الجزام بمستشفى الأمراض الجلدية والجزام بكفرالشيخ، مع حصر احتياجات المستشفى.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق قافلة مكافحة مرض الجزام، نظمها فريق أصدقاء مرضى الجزام، بمستشفى اﻷمراض الجلدية والجزام بكفرالشيخ، بحضور اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، وتوزيع إعانات مالية وعينية ومستلزمات طبية ومواد غذائية، لـ 150 شخص من مرضى الجزام، وذلك بحضور المهندس على عبدالستار مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور عمرو النحاس، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة، والمحاسب السيد مسلم وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، والدكتور وائل سرحان، مدير عام المعامل والقائم بأعمال وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتور محمد فاروق مدير مستشفى الامراض الجلدية والجزام، والنائب علاء سلام، بالإضافة الى تكريم فريق أصدقاء مرضى الجزام برئاسة احمد جلال وعضوية الدكتورة وفاء مراد، والدكتور حمدى الفقى، نيلى صادق، رفعت العربي، احمد الشيحي، هبة زين العابدين، سعيد إبراهيم، امير السروجي، طارق الجزار.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تشهد تطوراً كبيراً في القطاع الصحى بالمحافظة، خاصة بعد الانتهاء من إنشاء وتشغيل مستشفى كفرالشيخ الجامعى، ومستشفى برج البرلس المركزى، ومستشفى سيدى غازى المركزى، والقضاء على قائمة الانتظار وإعلان محافظة كفرالشيخ خالية من فيروس سى خلال عام 2016، كما سيتم الانتهاء من مشروع محو الامية بكفرالشيخ خلال عام 2018، وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب ، مؤكداً سيتم بحث حالات مرضى الجزام اجتماعياً، ولاسيما أن الفريق يقدم لهم مساعدات مالية وطبية وغذائية، مقرراً صرف مكافأة خاصة للقائمين على قافلة مكافحة مرض الجزام وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في مكافحة مرض الجزام .

وعلى جانب أخر أكد فريق أصدقاء مرضى الجزام، انه سيتم العمل خلال القافلة على محاور أهمها ملف الرمد، والأحذية الخاصة بالمرضى، وفحص المخالطين، ومتابعة المرضى التفاعلى، وإلزام مرضى المتابعة النوعية بالتنسيق مع اﻻخصائى ومدير المستشفى، وعمليات اليوم الواحد للعيون لمرضى الجزام، كما تم دعم المستشفى بجهاز قياس الذبذبات، وأدوية وأدوات طبية متنوعة ،وقدم الفريق الشكر لمحافظ كفرالشيخ، على دعمه للفريق وتسهيل تنظيم القافلة الطبية لمكافحة مرض الجزام حتى القضاء عليه .

وفى نهاية الفعاليات، وزّع محافظ كفرالشيخ المساعدات المالية والطبية والغذائية، والعينية، على 150 من مرضى الجزام، بالإضافة إلى تكريم فريق أصدقاء مرضى الجزام والمشاركين فى القافلة مقدماً لهم الشكر على جهودهم .



محافظ كفرالشيخ يشهد احتفال أصدقاء مرضى الجزام ويوزع اعانات عينية للمرضى



جانب من تكريم محافظ كفر الشيخ للمسئولين عن جمعية مرضى الجزام



محافظ كفر الشيخ يوزع شهادات التقدير



محافظز كفر الشيخ يوزع اعانات على المرضى



جانب من توزيع شهادات التقدير



شهادة تقدير لمحافظ كفر الشيخ من أصدقاء مرضى الجزام



جانب من توزيع الهدايا



جانب من توزيع الهدايا على الاهالي



محافظ كفر الشيخ يوزع الاهدايا