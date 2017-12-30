صور.. فريق أطفال بلا مأوى ينقذ فتاة سورية تاهت من أسرتها منذ 10 سنوات





كتب مدحت وهبة

فى بلاغ ورد لوزارة التضامن الاجتماعى بوجود فتاة سورية تبلغ من العمر 16 عاما بلا مأوى وتتواجد أمام بوابة رقم "٢" لمدينة الإنتاج الإعلامى، وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فريق أطفال بلا مأوى التابع للوزارة بالتوجه إلى مدينة الإنتاج الإعلامى بالسادس من أكتوبر للتعامل مع حالة الفتاة، تمهيدا لإيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة.

وعقب وصول علاء عبد العاطى معاون وزيرة التضامن للرعاية الاجتماعية وأعضاء فريق أطفال بلا مأوى إلى مدينة الإنتاج الإعلامى فى وقت متأخر من مساء أمس، لم يعثروا على الفتاة، وبالاستفسار عنها تبين بأن أحد المواطنين قام باصطحابها إلى إحدى الجمعيات الأهلية القريبة من المدينة للمبيت فيها نظرا لشدة برودة الجو، وقام فريق أطفال بلا مأوى بالتوجه مرة ثانية صباح اليوم إلى مقر تواجد الفتاة بالجمعية الأهلية، وبعد عقد جلسة فردية تأهيلية تم اصطحابها وإيداعها فى دار للفتيات لتتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية .

وبسؤال الفتاة عن اسمها أكدت أنها تدعى ريهام عبد الله وأن كل ما تتذكره هى أنها كانت مع أسرتها فى زيارة لمصر منذ 10 سنوات وقت أن كان عمرها 6 سنوات وأنها تتذكر أنهم كانوا فى زيارة للموالد فى مدينة طنطا وبعدها تاهت من أسرتها منذ ذلك الوقت ولا تعرف عنهم شيئا وأن والدها يسمى عبد الله ووالدتها تسمى مديحة ولها أخ اسمه بكر وشقيقة اسمها ندى.

ووجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بتوفير أوجه الرعاية الكاملة للفتاة. وتهيب الوزارة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تواجد أى طفل بلا مأوى عن طريق الخط الساخن 16439.

برنامج حماية الأطفال بلا مأوى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بهدف الحد من هذه الظاهرة من خلال عدد 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع والميادين بها فرق مدربة من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وممرضين لجذب الأطفال وإعادة دمجهم داخل أسرهم والمجتمع بصورة صحيحة.