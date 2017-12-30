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صور.. رسومات مجسمة تعرض تاريخ القدس بالمتحف اليهودى فى برلين

السبت، 30 ديسمبر 2017 08:27 م
صور.. رسومات مجسمة تعرض تاريخ القدس بالمتحف اليهودى فى برلين المتحف اليهودى فى برلين


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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بدأ معرض فى برلين منذ 11 ديسمبر الماضى ويستمر حتى أبريل القادم، بعرض رسومات مجسمة لكنيسة القبر المقدس فى القدس بمعرض مرحبا بكم فى القدس" فى المتحف اليهودى ببرلين.

ويسعى المعرض إلى التحقيق فى تاريخ مدينة القدس حيث الحياة اليومية والدين والسياسة، متشابكة بشكل لا ينفصم، من عصر المعبد الثانى إلى الفتح الرومانى، من الحكم العثمانى والولاية البريطانية حتى يومنا هذا".

ويعتبر المتحف اليهودى واحد من أكبر المتاحف اليهودية فى أوروبا، حيث يقع على أرض كانت سابقا تابعة لبرلين الغربية قبل سقوط جدار برلين، يتكون من مبنيين اثنين، واحد منها كان إضافة جديدة بُنيت خصيصا للمتحف، لعرض التاريخ اليهودى الألمانى فى المعرض الدائم وكذلك فى مختلف المعارض المتنقلة، تم توثيق التاريخ الألمانى اليهودى فى مجموعات، وأرشيفات، وفي أجهزة الحاسوب. وقد اُفتتح المتحف للجمهور فى عام 2001

المتحف اليهودى
المتحف اليهودى

 

جانب من الرسومات
جانب من الرسومات

 

جانب من رسومات المتحف
جانب من رسومات المتحف
 
نموذج قبة الصخرة
نموذج قبة الصخرة

 


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