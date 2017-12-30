صور.. رئيس مدينة أبورديس يتفقد دير البنات بوادى فيران

تفقد اليوم السبت أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة أبورديس، دير السبع بنات "الراهبات" بوادى فيران، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أقصى درجات التأمين للمواطنين ولجميع المنشآت الدينية والسياحية لتمكينهم من قضاء فترة أعياد الميلاد ورأس السنة فى سعادة وأمان بكل مدن محافظة جنوب سيناء.

واطمأن رئيس المدينة على جميع الإجراءات الأمنية المحيطة بالدير إذ التقى رئيس المركز بالأمهات الراهبات ونقل إليهن تهانى المحافظ اللواء خالد فودة و اللواء محمود عيسى السكرتير العام بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة وتهانيه الشخصية.

وحمّلت الأم جنادية "كبيرة أمهات الدير" رئيس المدينة شكرا للمحافظ لما يبذله من أجل راحتهم وراحة زوار الدير من جميع أنحاء العالم، مؤكدة أنهن ينعمن بأمن وسعادة كبيرة ويقيمن شعارهن بكل اطمئنان.



أحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبورديس والأم جنادية كبيرة الأمهات بدير البنات



الأم جنادية ترحب برئيس المدينة



رئيس المدينة داخل الدير البنات