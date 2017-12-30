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صور.. جوالة "فتيان الكشافة" تخترق كهوف جبل طور سيناء

السبت، 30 ديسمبر 2017 05:29 م
صور.. جوالة "فتيان الكشافة" تخترق كهوف جبل طور سيناء فريق الجوالة


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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اخترق شباب الجوالة، بجمعية فتيان الكشافة بمركز شباب طور سيناء طريق "بوابات الجنة" بجبل حمام موسى بطور سيناء لمشاهدة الكهوف الحجرية، للتعريف بالمعالم السياحية بطور سيناء.

بدأت المغامرة الكشفية لـ18 شابا من الجوالة برفقتهم القائد ربيع قرنى والدكتور محمد شبانه وخالد مصباح وفؤاد محمد فؤاد ومحمد عبد العال من خلف حمام موسى لصعود للجبل، وخلال الطريق تم التنبيه على الجوالة بعدم قطع الأعشاب الطبية أو القاء أى مخلفات خلفهم وعدم إيذاء أية حيوانات جبلية، إضافة لجمع الحطب وفروع الأشجار اليابسة، وشرح القائد الكشفى فؤاد محمد فؤاد برنامج المغامرة وكيفية تسلق الجبال والمحافظة على البيئة وعدم المساس بالحيوانات والنباتات الطبية.

وعند الوصول للكهوف الحجرية أشل الجوالة النيران وتم إعداد الطعام والشوى وترديد أغانى السمر السينائية والتقاط الصور التذكارية.

 وقال القائد الكشفى ربيع قرنى مؤسس الحركة الكشفية بجنوب سيناء: إن شباب الجوالة قاموا باختراق الوديان والجبال وتسلقوا الجبل حتى وصولوا للكهوف الجبلية، مشيرا إلى المغامرة تهدف لتعليم الجوالة روح المغامرة وقوة التحمل والاهتمام بالطبيعة من خلال المغامرة الكشفية.

 وأضاف الدكتور محمد شبانة القائد الكشفى المغامرة تغير من سلوكيات الطلبة وتعدل من سلوكهم وتجعلهم أكثر تحملا وتهدف لخلق مواطن صالح من خلال الكشافة، مشيرا إلى أن الحركة الكشفية تهدف للقيم الأخلاقية وتربية النشء تربية صالحة تنفع المجتمع.

 
فريق الجولة
فريق الجوالة

 

فريق الجولة يصعد جبل البوابات بحمام موسي
فريق الجولة يصعد جبل البوابات بحمام موسي

 

القائد الجولة وفريق الجولة
القائد الجولة وفريق الجولة

 


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