صور.. ثور هائج يهاجم المصارعين فى حلبة للمصارعة بكولومبيا





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

سقط المصارع "بيكادور" من فوق حصانه فى حلبة المصارعة كانافراليجو خلال الدورة الـ 60 فى كالى، وانقض الثور الهائج عليه، وأبرزت الصور التى أوردتها وكالة الأنباء الفرنسية، لحظة سقوط المصارع على الأرض ومحاولات الثور نطحه بقرونه عقب سقوطه على الأرض .

وشارك فى حلبة المصارعة الكولومبية أيضا المصارع الإسبانى الشهير إنريكي بونس والذى حيا الجمهور، عقب مبارزته وضربه الثور دون أن يصاب بأذى خلال مواجهته الثور الذى اندفع نحوه بقوة .

وتمكن أحد المصارعين من ضرب الثور، وسقط الثور على ظهره وسرعان ما قام مرة أخرى محاولا الفتك بالمصارع الذى ناوره دون أن يصاب بأذى .



إصابة الثور فى ظهره



الثور الهائج فى مواجهة أحد المصارعين



المصارع الاسبانى



جرح الثور



سقوط الثور على ظهره



سقوط ثور من فوق ظهر حصان