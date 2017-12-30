صور.. تشييع جثمان عمدة مدينة بيتاتلان المكسيكية بعد إطلاق النار عليه





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

شيع المئات جثمان عمدة مدينة بيتاتلان المكسيكية، أن أطلاق مسلح النار عليه، وأعلن مكتب شرطة ولاية جيريرو المكسيكية، أن مسلحاً ملثماً اغتال، الجمعة "أرتورو جوميز بيريز" عمدة مدينة بيتاتلان التى تقع جنوبى المكسيك.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن ولاية جيريرو كانت من أعنف الولايات الولايات بالمكسيك خلال أول 11 شهراً من عام 2017، حيث ارتفع معدل القتل بها بشكل كبير.

يذكر أنه قد قتل ما لا يقل عن 54 من العمد والعمد المنتخبين فى المكسيك، غالباً من قبل عصابات المخدرات أو الشرطة الفاسدة، منذ عام 2006.



أحد المشيعيين يرفع الصليب



تشييع الجثمان فى المكسيك