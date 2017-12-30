صور.. تشييع جثمان شهيد فلسطينى بعد وفاته متأثر بإصابته برصاص الاحتلال

صور.. تشييع جثمان شهيد فلسطينى بعد وفاته متأثر بإصابته برصاص الاحتلالالسبت، 30 ديسمبر 2017 01:09 م
تشييع جثمان شهيد فلسطينى
رويترز
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شيع الفلسطينيون جثمان الشهيد جمال محمد مصلح من سكان المغازى وسط قطاع غزة، الذى استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال فى صدره شرق البريج أمس.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت أن إجمالي الإصابات التي تعاملت معها المستشفيات جراء مواجهات اندلعت الجمعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغت 72 إصابة.
وذكر بيان الوزارة، أن الإصابات في رام الله، تضمنت 3 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وإصابة بالرصاص الحي، وفي نابلس، إصابة بالرصاص الحي، و8 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأضافت أن الإصابات في أريحا كانت إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وإصابتان جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وفي قلقيلية، إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
أهالى الشهيد
تشييع الجثمان اليوم
تشييع جثمان شهيد فلسطينى بعد وفاته متأثر بإصابته برصاص الاحتلال
جانب من أهالى الشهيد
جانب من تشييع الشهيد
صراخ وعويل أهالى الشهيد
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