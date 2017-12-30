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السبت، 30 ديسمبر 2017 06:52 م
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صور.. تجهيزات حفل خطوبة "شيكابالا" بأحد فنادق أسوان

السبت، 30 ديسمبر 2017 05:17 م
صور.. تجهيزات حفل خطوبة "شيكابالا" بأحد فنادق أسوان التجهيزات


أسوان – صلاح المسن
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بدأت مساء اليوم السبت بأحد فنادق مدينة أسوان تجهيزات حفل خطوبة محمود عبد الرازق شيكابالا ، لاعب فريق نادى الزمالك المعار لنادى الرائد السعودى وابن مدينة أسوان.

ويقيم اللاعب حفل خطوبته فى مدينة أسوان فى حضور أسرته وأصدقائه والمقربين.

 

خطوبة شيكابلا (1)
خطوبة شيكابلا 
خطوبة شيكابلا (2)
خطوبة شيكابلا 
خطوبة شيكابلا (3)
خطوبة شيكابلا 

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

زملكاوي

مبروك شيكا

هو هبسكن في الشارع ؟ ما هي حفلة و الكل يروح بينه .. بالرفاء و البنبن شيكا الف مبروك 

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