صور.. تجهيزات حفل خطوبة "شيكابالا" بأحد فنادق أسوان

صور.. تجهيزات حفل خطوبة "شيكابالا" بأحد فنادق أسوانالسبت، 30 ديسمبر 2017 05:17 م
التجهيزات
أسوان – صلاح المسن
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بدأت مساء اليوم السبت بأحد فنادق مدينة أسوان تجهيزات حفل خطوبة محمود عبد الرازق شيكابالا ، لاعب فريق نادى الزمالك المعار لنادى الرائد السعودى وابن مدينة أسوان.
ويقيم اللاعب حفل خطوبته فى مدينة أسوان فى حضور أسرته وأصدقائه والمقربين.
خطوبة شيكابلا
خطوبة شيكابلا
خطوبة شيكابلا
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عدد الردود 0
بواسطة:
زملكاوي
مبروك شيكا
هو هبسكن في الشارع ؟ ما هي حفلة و الكل يروح بينه .. بالرفاء و البنبن شيكا الف مبروك