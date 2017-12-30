صور.. تجهيزات حفل خطوبة "شيكابالا" بأحد فنادق أسوان





أسوان – صلاح المسن

بدأت مساء اليوم السبت بأحد فنادق مدينة أسوان تجهيزات حفل خطوبة محمود عبد الرازق شيكابالا ، لاعب فريق نادى الزمالك المعار لنادى الرائد السعودى وابن مدينة أسوان.

ويقيم اللاعب حفل خطوبته فى مدينة أسوان فى حضور أسرته وأصدقائه والمقربين.



خطوبة شيكابلا



خطوبة شيكابلا