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السبت، 30 ديسمبر 2017 08:38 ص
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صور.. برازيليون يقدمون الورود لـ"إلهة البحر" طلبًا للبركة فى العام الجديد

السبت، 30 ديسمبر 2017 06:00 ص
صور.. برازيليون يقدمون الورود لـ"إلهة البحر" طلبًا للبركة فى العام الجديد


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز _ أ.ف.ب
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احتفل أتباع ديانة "أومباندا" فى البرازيل بقرب حلول العام الجديد، عن طريق تقديم مجموعة من الهدايا والقرابين إلى "إيمانجا"، إلهة البحر فى الديانة، على شواطئ كوباكابانا فى مدينة ريو دى جانيرو.  

ويعمل المصلون على تقديم الهدايا إلى إلهة البحر فى نهاية كل عام، للتعبير عن شكرهم وامتنانهم للخير الذى قدمته لهم فى هذا العام، وطالبين البركة والمزيد من الخير فى العام المقبل.

ويرتدى أتباع ديانتى "كاندومبلي" و"أومباندا"، فى مثل هذا الوقت من كل عام، ملابس باللون الأبيض لتكريم ملكة البحر، من خلال الغناء والرقص حول تمثال لها على الشاطئ.

ويقدم المحتشدون الهدايا والزهور والرسائل ومنتجات التجميل إلى ملكة البحر، التى يعتقدون أنها تبارك حياتهم، ويعتبرون أنها الإله الراعى للصيادين.

كما يتم وضع الهدايا داخل قوارب بدائية صغيرة وإرسالها عبر المحيط "إلى ييمانجا"، ودعا منظمو الاحتفالية هذا العام المشاركين فيه إلى تجنب تلويث مياه المحيط من خلال تجنب إلقاء زجاجات بلاستيكية وأشياء أخرى قد تضر الحياة البحرية.

أتباع ديانة أومباندا فى البرازيل يمارسون طقوسهم
أتباع ديانة أومباندا فى البرازيل يمارسون طقوسهم

 

أتباع ديانة أومباندا فى البرازيل
أتباع ديانة أومباندا فى البرازيل

 

أحد أتباع ديانة أومباندا فى البرازيل
أحد أتباع ديانة أومباندا فى البرازيل

 

إحدى جميلات البرازيل تشارك أتباع ديانة أومباندا طقوسهم
إحدى جميلات البرازيل تشارك أتباع ديانة أومباندا طقوسهم

 

برازيلى يقف على شاطئ برازيلى ويشارك أتباع ديانة أومباندا
برازيلى يقف على شاطئ برازيلى ويشارك أتباع ديانة أومباندا

 

برازيلية تزركش مركب بالورود لتقديمه للآلهه
برازيلية تزركش مركب بالورود لتقديمه للآلهه

 

برازيلية تضع الورود لتقديمها كقرابين لآلهة البحر
برازيلية تضع الورود لتقديمها كقرابين لآلهة البحر

 

جانب من طقوس أتباع ديانة أومباندا فى البرازيل
جانب من طقوس أتباع ديانة أومباندا فى البرازيل

 

رجل وزوجته من أتباع ديانة أومباندا فى البرازيل
رجل وزوجته من أتباع ديانة أومباندا فى البرازيل

 

رجل يحمل القربان لألهة البحر
رجل يحمل القربان لألهة البحر

 

رجل يحمل الورد فى قارب من صغير لالهة البحر
رجل يحمل الورد فى قارب من صغير لالهة البحر

 

رقص أتباع ديانة أومباندا فى البرازيل
رقص أتباع ديانة أومباندا فى البرازيل

 

سيدة تابعة لديانة أومباندا فى البرازيل
سيدة تابعة لديانة أومباندا فى البرازيل

 

طقوس غريبة ديانة أومباندا فى البرازيل
طقوس غريبة ديانة أومباندا فى البرازيل

 

فتاة من أتباع ديانة أومباندا
فتاة من أتباع ديانة أومباندا

 

قرابين لأتباع ديانة أومباندا فى البرازيل
قرابين لأتباع ديانة أومباندا فى البرازيل

 


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