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صور.. اصابه 9أشخاص فى حادث تصادم بطريق شبين القناطر_قليوب

السبت، 30 ديسمبر 2017 05:17 م
صور.. اصابه 9أشخاص فى حادث تصادم بطريق شبين القناطر_قليوب حادث تصادم بطريق شبين القناطر_قليوب


القليوبية نيفين طه
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أصيب 9 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين أجره بطريق قليوب_شبين القناطر، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد درويش مدير إدارة المرور بالقليوبية، بوقوع حادث تصادم بطريق قليوب_شبين القناطر عند بلده نوى.

تم على الفور إنتقال رجال المرور وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين أجره، ما أسفر عن أصابه 9 أشخاص، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وجار رفع أثار الحادث لتيسير الحركة المرورية أمام المسافرين وتولت النيابة التحقيق.

 

حادث تصادم بطريق شبين القناطر_قليوب (1)
 
حادث تصادم بطريق شبين القناطر_قليوب (2)
 
حادث تصادم بطريق شبين القناطر_قليوب (3)
 
حادث تصادم بطريق شبين القناطر_قليوب (4)
 
حادث تصادم بطريق شبين القناطر_قليوب (5)
 
حادث تصادم بطريق شبين القناطر_قليوب (6)
 
 

 

حادث تصادم بطريق شبين القناطر_قليوب (7)

 

 

 


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