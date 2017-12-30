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صور.. استمرار المظاهرات المنددة بقرار العفو عن رئيس بيرو السابق

السبت، 30 ديسمبر 2017 04:00 ص
صور.. استمرار المظاهرات المنددة بقرار العفو عن رئيس بيرو السابق جانب المظاهرات المنددة بقرار العفو عن رئيس بيرو السابق


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز و أ.ف.ب
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استمرت المظاهرات المنددة بقرار العفو عن رئيس بيرو السابق بيدرو بابلو كوتشينسكى، وشارك آلاف المواطنين فى بيرو الغاضبين من قرار العفو عن الرئيس السابق، ألبرتو فوجيمورى فى مسيرة بشوارع العاصمة ليما فى أكبر احتجاج حتى الآن منذ إعلان القرار عشية يوم عيد الميلاد.

وقد يكون تأثير الاحتجاجات، التى يتسع نطاقها، مؤشرا على ما إذا كان الغضب من قرار العفو سيضع حكومة كوتشينسكى الضعيفة بالفعل فى أزمة سياسية أم أنه سيهدأ مع سعيه لإعادة تشكيل حكومته وإقامة تحالفات جديدة فى البرلمان.

وقالت المتظاهرة روسا ماريا فيدال التى تبلغ من العمر 47 عاما إن "العفو خيانة" مضيفة أن كثيرا من المتظاهرين صوتوا لصالح كوتشينسكى تحديدا لمنع كيكو ابنة فوجيمورى التى خاضت الانتخابات أمامه عام 2016 من الوصول إلى السلطة. وأضافت "أنظر كيف يرد لنا الجميل".

وأرجع كوتشينسكى العفو عن فوجيمورى (79 عاما) لأسباب طبية، وألغى العفو إدانته بتهم تشمل الفساد وانتهاك حقوق الإنسان، وذلك بعد أن قضى أقل من نصف مدة عقوبته بالسجن 25 عاما. كما أن القرار حماه من ملاحقته قضائيا.

احتجاجات بيرو
احتجاجات بيرو

 

اعتقال أحد المتظاهرين
اعتقال أحد المتظاهرين

 

تجدد المظاهرات فى بيرو
تجدد المظاهرات فى بيرو

 

جانب من الفاعليات المنددة بقرار العفو
جانب من الفاعليات المنددة بقرار العفو

 

ذوى الضحايا يرفعون صورهم
ذوى الضحايا يرفعون صورهم

 

رفع صور للضحايا
رفع صور للضحايا

 

شرطة بيرو تتصدى للمحتجين
شرطة بيرو تتصدى للمحتجين

 

فاعليات منددة باطلاق سراح الرئيس السابق
فاعليات منددة باطلاق سراح الرئيس السابق

 

مظاهرات بيرو
مظاهرات بيرو

 

وضع دمية للرئيس على المشنقة
وضع دمية للرئيس على المشنقة

 

 


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