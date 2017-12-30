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السبت، 30 ديسمبر 2017 08:37 ص
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صور..استمرار الأثار المدمرة لإعصار "هارفى" بولاية تكساس الأمريكية

السبت، 30 ديسمبر 2017 07:00 ص
صور..استمرار الأثار المدمرة لإعصار "هارفى" بولاية تكساس الأمريكية الآثار المدمرة لإعصار هارفى


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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رغم مرور عدة أشهر على اعصار هارفى المدمر، إلا أن آثاره مازالت فى ولاية تكساس فقد ترك عدد من الأمريكيين منازلهم بعد أن سبب الإعصار هارفى ، أضرار بالغة فى ولاية تكساس الأمريكية، وبحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء، فقد أدى الإعصار إلى دمار عدد كبير من البيوت وارتفاع شديد فى الأمواج أدى إلى غرق بعض المراكب، ومحاصر المياة لعشرات البيوت.

وأكد المركز الوطنى للأعاصير فى أمريكا أن إعصار "هارفي" الذى يضرب سواحل ولاية تكساس الأمريكية تحول إلى عاصفة استوائية.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، عن المركز قوله إن الإعصار تحرك ببطء فوق اليابسة، فى حين هطلت أمطار غزيرة يتوقع أن تتسبب فى سيول كارثية.

وأبدى المركز عبر تغريدة له على تويتر تخوفا حيال حدوث فيضانات، وكان المركز الوطنى قال فى وقت سابق إن الإعصار ضعف أكثر وهو يتحرك عبر جنوب تكساس وبات على وشك أن يتحول لعاصفة استوائية، فيما تراجعت قوة الإعصار من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الأولى على مقياس الأعاصير المؤلف من خمس درجات لتحديد قدرتها التخريبية.

وقد ضرب الإعصار هارفى ساحل ولاية تكساس، بسرعة رياح وصلت إلى 209 كيلومترات، متسببا فى سقوط أمطار غزيرة وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

اثار إعصار هارفى
اثار إعصار هارفى

 

آثار الإعصار هارفى على ولاية تكساس
آثار الإعصار هارفى على ولاية تكساس

 

استمرار آثار هارفى على ولاية تكساس
استمرار آثار هارفى على ولاية تكساس

 

الإعصار هارفى يدمر أجزاء من ولاية تكساس
الإعصار هارفى يدمر أجزاء من ولاية تكساس

 

جانب من تساقط الاشجار فى تكساس
جانب من تساقط الاشجار فى تكساس

 


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استمرار الأثار المدمرة

إعصار هارفى

ولاية تكساس الأمريكية

أمريكا

أخبار أمريكا



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