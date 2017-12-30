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السبت، 30 ديسمبر 2017 08:57 م
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صور.. استمرار احتفالات الكريسماس حول العالم وسط إجراءات أمنية مشددة

السبت، 30 ديسمبر 2017 04:03 م
صور.. استمرار احتفالات الكريسماس حول العالم وسط إجراءات أمنية مشددة احتفالات الكريسماس حول العالم


كتب محمد سعودى – تصوير وكالات
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تواصل دول العالم احتفالاتها بالكريسماس وسط إجراءات أمنية مشددة للحيلولة دون وقوع أية عمليات إرهابية تعكر صفو الاحتفالات.

وشهدت بريطانيا تعزيزات أمنية مشددة قبل احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية فى العاصمة البريطانية "لندن"، حيث تقوم الشرطة بدوريات أمنية فى المناطق المزدحمة للقبض على المشتبه بهم.

واستمرت الاحتفالات فى الصين والهند وإسبانيا والبرازيل وغيرها من الدول، بحسب صور بثتها وكالة الأنباء العالمية.

احتفالات إسبانيا
احتفالات إسبانيا

احتفالات الهند
احتفالات الهند

احتفالات رأس السنة الجديدة في ساحة شينغهاي بداليان
احتفالات رأس السنة الجديدة في ساحة شينغهاي بداليان

الاحتفالات فى البرازيل
الاحتفالات فى البرازيل

الأسبان يصطحبون كلابهم للاحتفال
الأسبان يصطحبون كلابهم للاحتفال

الأمن فى احتفالات بريطانيا
الأمن فى احتفالات بريطانيا

الشرطة البريطانية وسط المواطنين
الشرطة البريطانية وسط المواطنين

تعزيز أمنية فى بريطانيا
تعزيز أمنية فى بريطانيا

توزيع الهدايا فى الفلبين
توزيع الهدايا فى الفلبين

جانب من تعزيز أمنية فى بريطانيا
جانب من تعزيز أمنية فى بريطانيا

شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو
شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو

 


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