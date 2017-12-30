صور.. استمرار احتفالات الكريسماس حول العالم وسط إجراءات أمنية مشددة

صور.. استمرار احتفالات الكريسماس حول العالم وسط إجراءات أمنية مشددةالسبت، 30 ديسمبر 2017 04:03 م
احتفالات الكريسماس حول العالم
كتب محمد سعودى – تصوير وكالات
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تواصل دول العالم احتفالاتها بالكريسماس وسط إجراءات أمنية مشددة للحيلولة دون وقوع أية عمليات إرهابية تعكر صفو الاحتفالات.
وشهدت بريطانيا تعزيزات أمنية مشددة قبل احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية فى العاصمة البريطانية "لندن"، حيث تقوم الشرطة بدوريات أمنية فى المناطق المزدحمة للقبض على المشتبه بهم.
واستمرت الاحتفالات فى الصين والهند وإسبانيا والبرازيل وغيرها من الدول، بحسب صور بثتها وكالة الأنباء العالمية.
احتفالات إسبانيا
احتفالات الهند
احتفالات رأس السنة الجديدة في ساحة شينغهاي بداليان
الاحتفالات فى البرازيل
الأسبان يصطحبون كلابهم للاحتفال
الأمن فى احتفالات بريطانيا
الشرطة البريطانية وسط المواطنين
تعزيز أمنية فى بريطانيا
توزيع الهدايا فى الفلبين
جانب من تعزيز أمنية فى بريطانيا
شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو
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