صور.. استمرار احتفالات الكريسماس حول العالم وسط إجراءات أمنية مشددة





كتب محمد سعودى – تصوير وكالات

تواصل دول العالم احتفالاتها بالكريسماس وسط إجراءات أمنية مشددة للحيلولة دون وقوع أية عمليات إرهابية تعكر صفو الاحتفالات.

وشهدت بريطانيا تعزيزات أمنية مشددة قبل احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية فى العاصمة البريطانية "لندن"، حيث تقوم الشرطة بدوريات أمنية فى المناطق المزدحمة للقبض على المشتبه بهم.

واستمرت الاحتفالات فى الصين والهند وإسبانيا والبرازيل وغيرها من الدول، بحسب صور بثتها وكالة الأنباء العالمية.