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السبت، 30 ديسمبر 2017 06:51 م
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صور.. أهالى طوخ يتحفظون على كراكة تابعة لـ"الرى" لتسببها فى كسر كوبرى

السبت، 30 ديسمبر 2017 05:42 م
صور.. أهالى طوخ يتحفظون على كراكة تابعة لـ"الرى" لتسببها فى كسر كوبرى أهالى طوخ يتحفظون علي كراكة تابعه للري


القليوبية نيفين طه
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تحفظ أهالى قرية طنط الجزيرة التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية على كراكة تابعة للرى منذ أمس، بسبب تسببها فى كسر كوبرى حيوى يربط مناطق القرية ببعضها.

وقال محمد حسنى الديب أحد أهالى القرية: إنه حدثت مشادة بين عدد من الأهالى وسائق الكراكة بعد كسر كوبرى "مقطع الجندى" على ترعة غزال والذى يربط مناطق القرية ببعضها ورفضوا تحرك الكراكة وتحفظوا عليها لحين حضور مسئول لترميم الكوبرى أو اتخاذ اللازم لحل الأزمة.

وأضاف "الديب" أن السائق حال قيامه بأعمال تطهير الترعة تسبب فى كسر الكوبرى وماسورة المياه النقية الخاصة بغسيل محطة القرية، لافتا إلى أن الكوبرى أصاب القرية بالشلل وينذر بكارثة حال حدوث حادث أو حريق لا قدر الله لعدم قدرة سيارات الإسعاف أو المطافئ الوصول لمكان الحادث، مؤكداً وجود تجاهل واضح من المسئولين رغم إخطار المحافظة منذ أمس.

أهالى طوخ يتحفظون علي كراكة تابعه للري (1)
 
أهالى طوخ يتحفظون علي كراكة تابعه للري (2)
 

 

أهالى طوخ يتحفظون علي كراكة تابعه للري (3)
 

 

أهالى طوخ يتحفظون علي كراكة تابعه للري (4)
 

 

أهالى طوخ يتحفظون علي كراكة تابعه للري

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