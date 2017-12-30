صحة بنى سويف: أطباء متطوعون شاركوا فى قافلة العمليات الجراحية بمستشفى ببا

بنى سويف :هانى فتحى

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، مشاركة أطباء متطوعين من وزارة الصحة والجامعة، إضافة إلى أطباء مديرية الصحة بالمحافظة فى قافلة العمليات الجراحية التى أقيمت بمستشفى ببا المركزى جنوب المحافظة.

وأضاف وكيل صحة بنى سويف أنه تم إجراء 107 عمليات جراحية شملت 15 عملية رمد، 10 عمليات أسنان، 15عملية نساء وتوليد، 30عملية أنف وإذن،10عمليات عظام،25عملية جراحة عامة بالإضافة إلى إجراء عمليتين جراحة أوعية دموية لأول مرة أجراها الدكتور على جلال أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة بنى سويف.

وأشاد وكيل وزارة الصحة ببنى سويف بالأطباء الذين شاركوا فى اليوم، وأن أطباء بنى سويف يضربون أروع الأمثال فى التطوع ووجه الشكر إلى كل من ساهم فى نجاح اليوم .

وأكد وكيل وزارة الصحة أن القافلة شهدت تواجد النائب عبد الله مبروك وأحمد دسوقى رئيس مركز ومدينة ببا والدكتور أحمد بغدادى مدير إدارة الطب العلاجى و الدكتور هانى همام مدير مستشفى بنى سويف العام و الدكتور محسن محمد على مدير مستشفى ببا المركزى وممثلين عن المجتمع المدنى والقيادات التنفيذية والطبيعية بمركز ببا .