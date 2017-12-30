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شرطة مرور الجيزة تضبط 375 مخالفة متنوعة بقطاع أكتوبر

السبت، 30 ديسمبر 2017 01:00 ص
شرطة مرور الجيزة تضبط 375 مخالفة متنوعة بقطاع أكتوبر حملات مرورية - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 375 مخالفة مرورية متنوعة، منها 152 مخالفة نموذج 125 و 12 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 13 مركبة توك توك وضبط 14 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 


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