س و ج.. ما أبرز التغييرات المجتمعية فى السعودية خلال عام 2017؟





كتب محمد رضا

طرأت على المملكة العربية السعودية، تغييرات عديدة خلال العام 2017، ولم تكن التغيرات مرتبطة بعالم السياسة والاقتصاد فقط، بل على المستوى المجتمعى والثقافى أيضًا، ومنحت التغييرات المتتالية داخل المجتمع السعودى، المزيد من الحقوق للمجتمع السعودى بشكل عام، والمرأة بشكل خاص.

وظهر أثر المفاجأة على المستويين العربى والعالمى، من خلال ردود الفعل المؤيدة والمشجعة للقيادة السعودية للمضى قدمًا فى إجراء المزيد من التغيرات داخل المجتمع، كونه مواكبة للتطور العصرى حول العالم، خاصة وأن معظم تلك التغييرات كانت مرتبطة بحقوق المرأة والثقافة والفنون فى المجتمع، وفيما يلى يرصد "اليوم السابع"، أبرز التغيرات الواردة على المجتمع السعودى، فى سؤال وجواب.

س: ما هى أبرز التغيرات الجذرية الطارئة على المجتمع السعودى؟

ج: فاجئ العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، السعوديات، يوم 26 سبتمبر الماضى، بإصدار أمر ملكى، يسمح بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة فى المملكة، الأمر الذى منح المرأة السعودية لأول مرة فى تاريخها حق قيادة السيارات.

س: ما الإجراءات الأخرى المرتبطة بالمرأة فى المجتمع السعودى؟

ج: صرحت الإدارة العامة للمرور فى السعودية، بأنه سيسمح لنساء المملكة بقيادة الدراجات النارية والشاحنات، وذلك بعد نحو 3 أشهر من صدور القرار الملكى الذى أتاح لهن بقيادة السيارات.

س: ما المكتسبات الأخرى التى جنتها المرأة السعودية خلال 2017؟

ج: أبرزت الصحف، مرسوم ملكى سعودى جديد، صدر يوم 28 سبتمبر 2017، حيث يؤذن بإعداد قانون لمكافحة التحرش، لما يشكله من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامى.

س: ما هى القرارات الأخرى المرتبطة بتغيرات داخل المجتمع؟

ج: أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم 11 ديسمبر، أنها ستسمح بفتح دور سينما اعتبارًا من مطلع عام 2018.

س: ما هو أول فيلم مقرر عرضه فى دور السينما السعودية؟

ج: أعلن الممثل السعودى والمستشار فى وزارة الإعلام، عبد الإله السنانى، أن أول فيلم سيعرض فى السعودية، بعد السماح بفتح دور سينما بها اعتبارا من مطلع عام 2018، سيكون الفيلم الهوليوودى "Born A king".

س: متى سيعرض فيلم "Born A king " فى السعودية؟

ج: سيعرض الفليلم فى السعودية لأول مرة عند الانتهاء من تصويره فبراير المقبل، وبعد ذلك سينتقل للعرض فى دور السينما العالمية.

س: لماذا اختير "Born A king

" ليكون أول الأفلام المعروضة بالسعودية؟

ج: الفيلم يسلط الضوء على حياة الملك فيصل بن عبد العزيز، لاسيما مرحلة زيارته التاريخية إلى بريطانيا فى العام 1919، وبدأ تصويره فى شهر يوليو الماضى، فى بريطانيا، وبقيت المراحل الأخيرة منه فى الرياض.

س: هل هناك إجراءات أخرى شكلت تغييرات جديدة على المجتمع السعودى؟

ج: قررت المملكة، يوم 2 أكتوبر الماضى، السماح للطالبات بالدخول إلى الجامعة بالهاتف المحمول، وفق تعليمات وتوجيهات من وزير التعليم السعودى، أحمد العيسى.

س: ماذا عن دور المرأة السعودية فى المجتمع؟

ج: أكدت المملكة، يوم 12 أكتوبر 2017، أن رؤية 2030 تتضمن إتاحة حوالى مليون فرصة عمل للمرأة السعودية، بما يضمن تكافؤ الفرص للرجل والمرأة فى مجالات التعليم والعمل.

س: ما هو هدف السعودية المستقبلى نحو المرأة فى سوق العمل؟

ج: أكدت المملكة، أنها تولى اهتمام خاصا للتنمية من خلال رؤية 2030 التى تركز على تمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها فى سوق العمل بنسبة تتراوح بين 22% و30%.

س: ماذا عن حق المرأة فى ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية؟

ج: قررت المملكة، يوم 29 أكتوبر، رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بحضور فعاليات رياضية فى 3 ملاعب بدءًا من مطلع العام 2018، وحددت السلطات، الرياض وجدة والدمام، لتكون أولى المدن السعودية التى تدخل النساء ملاعبها لحضور مباريات وفعاليات أخرى.

س: ما الأنشطة الأخرى التى ساهمت فى الانفتاح المجتمعى بالسعودية؟

ج: أعلنت الهيئة العامة للترفيه إقامة حفل غنائى للفنانة الإماراتية بلقيس، مخصص للنساء فقط، فى جدة، يوم 29 من شهر نوفمبر الماضى، وتلتها حفلات فنية أخرى على مدار الشهرين نوفمبر وديسمبر، لكل من "عبادى الجوهر، نبيل شعيل، كاظم الساهر، رابح صقر، ماجد المهندس، خالد عبد الرحمن"، هذا إضافة إلى حفلات متتالية لعازف البيانو العالمى يانى، والموسيقار المصرى عمر خيرت، هذا إلى جانب تقديم 6 عروض لمسرحية "سيبونى أغنى"، للفنان سمير غانم، والمطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم.